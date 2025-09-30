El colegio García Candel de Ricote estrena cubiertas y un aula de dos años El centro educativo mejora su aislamiento y cuenta con plazas solares para abaratar la factura eléctrica en casi un tercio

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó este martes el municipio de Ricote para comprobar la finalización de las obras de instalación de nuevas cubiertas y placas solares en el colegio público Jesús García Candel, que han supuesto una inversión de 180.000 euros. Estuvo acompañado por el alcalde, Rafael Guillamón, y la directora del colegio, Laura Gómez.

Destacó que estas obras «mejoran el aislamiento térmico del edificio y reducen la temperatura hasta en ocho grados durante los meses más calurosos». La instalación de placas solares permitirá el ahorro de hasta un 30% en la factura eléctrica. Las obras han incluido la retirada de fibrocemento de un depósito de agua de 400 libros ubicado en el recinto del centro educativo. Los trabajos forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática 2020-2027, que incluye un total de 166 actuaciones en centros de 38 municipios. Este año está previsto realizar obras en 15 centros educativos, con una inversión que ronda los 5,5 millones de euros.

Comedor escolar

Igualmente, se ha puesto en marcha en el colegio este curso una nueva aula gratuita de 2-3 años con capacidad para 20 niños, tal como pudo comprobar el titular de Educación. El gobierno regional ha invertido en la adecuación del aula 48.000 euros que incluye también un comedor escolar que dará servicio al centro y que actualmente se halla en obras.

El consejero también visitó el mural acrílico del año 1971 del artista murciano José María Párraga que conserva el centro y que recientemente ha sido restaurado.

