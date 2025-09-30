La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Víctor Marín, durante su visita al colegio de Ricote, ayer. CARM

El colegio García Candel de Ricote estrena cubiertas y un aula de dos años

El centro educativo mejora su aislamiento y cuenta con plazas solares para abaratar la factura eléctrica en casi un tercio

Jesús Yelo

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:24

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó este martes el municipio de Ricote para comprobar la finalización de las obras de instalación de nuevas cubiertas y placas solares en el colegio público Jesús García Candel, que han supuesto una inversión de 180.000 euros. Estuvo acompañado por el alcalde, Rafael Guillamón, y la directora del colegio, Laura Gómez.

Destacó que estas obras «mejoran el aislamiento térmico del edificio y reducen la temperatura hasta en ocho grados durante los meses más calurosos». La instalación de placas solares permitirá el ahorro de hasta un 30% en la factura eléctrica. Las obras han incluido la retirada de fibrocemento de un depósito de agua de 400 libros ubicado en el recinto del centro educativo. Los trabajos forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática 2020-2027, que incluye un total de 166 actuaciones en centros de 38 municipios. Este año está previsto realizar obras en 15 centros educativos, con una inversión que ronda los 5,5 millones de euros.

Comedor escolar

Igualmente, se ha puesto en marcha en el colegio este curso una nueva aula gratuita de 2-3 años con capacidad para 20 niños, tal como pudo comprobar el titular de Educación. El gobierno regional ha invertido en la adecuación del aula 48.000 euros que incluye también un comedor escolar que dará servicio al centro y que actualmente se halla en obras.

El consejero también visitó el mural acrílico del año 1971 del artista murciano José María Párraga que conserva el centro y que recientemente ha sido restaurado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  3. 3 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  6. 6 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  7. 7

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  8. 8 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  9. 9

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  10. 10

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El colegio García Candel de Ricote estrena cubiertas y un aula de dos años

El colegio García Candel de Ricote estrena cubiertas y un aula de dos años