Polémica por el presunto maltrato a una vaquilla en las fiestas de Fortuna IU, Pacma y Ecologistas en Acción exigen explicaciones sobre la suelta del animal durante las actividades por San Roque. La alcaldesa sostiene que «es un montaje». La Guardia Civil levantó acta por el mal estado del animal

Lía Guillén Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:48 | Actualizado 15:34h. Comenta Compartir

Las recientes fiestas patronales de Fortuna, que se celebraron entre el 8 y el 17 de agosto, generaron una polémica durante las sueltas de vaquillas que forman parte del programa municipal de actividades de San Roque. Los grupos animalistas Pacma y Ecologistas en Acción denunciaron este miércoles un presunto maltrato animal por parte de los asistentes de la suelta del 14 de agosto. IU-Verdes también exigió explicaciones y advirtió que «llevará el caso a los tribunales si se confirman las irregularidades». La alcaldesa, Catalina Herrero, rechaza las acusaciones.

Los colectivos animalistas denunciaron que los vídeos muestran el «maltrato» que sufrió la vaquilla. En ellos, se observa cómo un grupo de personas levantan la vaquilla, la cual no se puede sostener en pie, mientras los espectadores gritaban: «Maltrato animal». Al terminar la suelta, según aseguraron los grupos animalistas, el animal sufrió un golpe o no se encontraba en condiciones de seguir caminando, así que los asistentes cogieron a la vaquilla en peso para sacarla del ruedo. En otro de los vídeos se ve al animal tumbado en el suelo con sangre alrededor de su cabeza, aunque no se sabe con exactitud las causas de esa lesión.

La agrupación local de Izquierda Unida-Verdes en Fortuna, junto a la líder regional de la formación, Penélope Luna, también denunciaron los hechos, que consideran «de extrema gravedad por haberse producido ante menores y sin garantías sanitarias ni seguridad». Por ello, exigieron explicaciones al equipo de gobierno y Luna manifestó que la formación «no descarta acudir a los tribunales si se confirman irregularidades en la organización y desarrollo de estas sueltas».

«La vaquilla se quedó muy floja al darle el capotazo»

La alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, niega las acusaciones de maltrato y sostiene que son «un montaje». «Ni se ha sacrificado a la vaca en la plaza de toros, ni se ha empleado dinero público para eso», sostuvo. La regidora del PP explicó que lo que ocurre en el video «fue que la vaquilla se quedó muy floja al darle el capotazo y lo que están haciendo es sacarla». La alcaldía derivó el resto de las explicaciones a la empresa taurina subcontratada por el Ayuntamiento, pero declinó, de momento, declaraciones.

En cambio, Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción, criticó que las vaquillas «no fueron tratadas correctamente» y que al final «terminaron descabellándola en público». Además, denunció que «en estos festejos taurinos debe haber un informe de las condiciones y de la forma de sacrificio del animal».

Según fuentes oficiales de la Guardia Civil, el agente en funciones de delegado gubernativo levantó el acta por el mal estado del animal, causando que la res, todavía viva, fuera devuelta al camión en el que se le transportó inicialmente, y su posterior traslado al matadero.