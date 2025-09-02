La CHS inicia la campaña de mantenimiento de ramblas y cauces en varias localidades de la Región de Murcia Las brigadas ponen en foco en la eliminación de vegetación exótica invasora de cara al otoño

LA VERDAD Murcia Martes, 2 de septiembre 2025, 23:09 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado una nueva campaña de mantenimiento en cauces y ramblas de su demarcación de la mano de los ayuntamientos. Los trabajos consisten en desbroces de vegetación exótica invasora ('Arundo donax', principalmente) en diversos puntos de la cuenca. De esta manera, las actuaciones facilitarán el paso del agua en caso de lluvias pronunciadas o avenidas, en previsión de las posibles precipitaciones durante el próximo otoño.

Las intervenciones se harán siempre respetando la vegetación arbustiva autóctona de porte bajo ya que forma parte del ecosistema natural de este tipo de cauces. Esta campaña presenta como novedad la intervención en tramos urbanos gracias a los diversos convenios que ha suscrito la CHS con diversos ayuntamientos. Estos acuerdos conllevan diversas actuaciones dentro de los términos municipales.

En breve, comenzarán los trabajos en Mula, en concreto, sobre los parajes de las fuentes del río Mula, pasico de Ucenda y Molino de en Medio. Tambien se intervendrá en el río en Albudeite y en la confluencia de la rambla. En Moratalla, se actuará en el arroyo de los Frailes.