La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Labores de mantenimiento en el dominio hidráulico del Segura. CHS

La CHS inicia la campaña de mantenimiento de ramblas y cauces en varias localidades de la Región de Murcia

Las brigadas ponen en foco en la eliminación de vegetación exótica invasora de cara al otoño

LA VERDAD

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:09

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado una nueva campaña de mantenimiento en cauces y ramblas de su demarcación de la mano de los ayuntamientos. Los trabajos consisten en desbroces de vegetación exótica invasora ('Arundo donax', principalmente) en diversos puntos de la cuenca. De esta manera, las actuaciones facilitarán el paso del agua en caso de lluvias pronunciadas o avenidas, en previsión de las posibles precipitaciones durante el próximo otoño.

Las intervenciones se harán siempre respetando la vegetación arbustiva autóctona de porte bajo ya que forma parte del ecosistema natural de este tipo de cauces. Esta campaña presenta como novedad la intervención en tramos urbanos gracias a los diversos convenios que ha suscrito la CHS con diversos ayuntamientos. Estos acuerdos conllevan diversas actuaciones dentro de los términos municipales.

En breve, comenzarán los trabajos en Mula, en concreto, sobre los parajes de las fuentes del río Mula, pasico de Ucenda y Molino de en Medio. Tambien se intervendrá en el río en Albudeite y en la confluencia de la rambla. En Moratalla, se actuará en el arroyo de los Frailes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  3. 3 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  4. 4 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  5. 5

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  6. 6

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones
  7. 7

    El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero
  8. 8 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
  9. 9 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  10. 10 A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La CHS inicia la campaña de mantenimiento de ramblas y cauces en varias localidades de la Región de Murcia

La CHS inicia la campaña de mantenimiento de ramblas y cauces en varias localidades de la Región de Murcia