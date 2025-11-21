Casi un centenar de vecinos del municipio reestrenarán la zarzuela 'Blanca' 73 años después

Jesús Yelo Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

Setenta y tres años después, el Ayuntamiento de Blanca impulsará uno de los hitos culturales del año, como es el reestreno de la zarzuela 'Blanca'. El acto tendrá lugar el sábado 22 a partir de las 20 horas en el Teatro Victoria, con una segunda función durante el primer trimestre de 2026, según fuentes municipales.

El evento, que forma parte del IV Festival Música en el Valle, contará con la participación de noventa vecinos de la localidad y de la asociación Asokultura, las peñas huertanas El Ciecón y La Capaza, la coral de la Agrupación Musical de Blanca y la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote.

La pieza musical, cuyo libreto se ha recuperado, tendrá escenografía dirigida por el pintor Pedro Cano, quien ha contado con la colaboración de artistas locales, la dirección de escena a cargo de Conchi Molina y la dirección musical de Víctor Cano.

La zarzuela 'Blanca' fue estrenada en Blanca el 23 de febrero de 1952 por dos autores locales, José Molina y Antonio Candel. Se llevó a Abarán unos días después y, tras el éxito cosechado, se volvió a representar en Blanca el 4 de marzo del mismo año. La representación se realizó por jóvenes de Blanca como actores y cantantes, además de la cantante abaranera Juanita Templado, ya fallecida, que interpretó brillantemente el papel principal.

Sus canciones y melodías se quedaron en el ideario musical blanqueño, y las canciones del coro se siguieron cantando durante años en reuniones de amigos y fiestas populares. A partir de ahí, los materiales enviados a la SGAE se perdieron y, hasta hace unos meses después de años de búsqueda, no se han recuperado, una labor que ha contado con la ayuda de Ángeles Yepes, María Escribano, María Amelia Molina, Pedro Cano y Víctor Cano.