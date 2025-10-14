La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las XXXI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, este martes en Cehegín. LV

Cehegín acoge una jornada sobre patrimonio cultural de la Región de Murcia

El evento ha reunido a expertos en conservación, restauración e investigación, interesados en compartir conocimientos y experiencias

Juan F Robles.

Martes, 14 de octubre 2025, 15:54

La localidad se ha convertido este martes en punto de encuentro para especialistas y profesionales del patrimonio cultural durante una de las sesiones de las XXXI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. El evento ha reunido a expertos en conservación, restauración e investigación, interesados en compartir conocimientos y experiencias.

La jornada comenzó con la bienvenida de la concejala de Patrimonio, Ana Plasencia, y el Director del Museo Arqueólogico, Paco Peñalver, quienes destacaron la relevancia de Cehegín como referente patrimonial de la Región.

Durante la mañana, los participantes realizaron visitas técnicas a algunos de los lugares más emblemáticos del municipio, incluyendo Begastri, ciudad tardo romana y visigoda de referencia en el sureste de España; el Conjunto Histórico de Cehegín, con el Palacio de Jaspe, Plaza del Castillo, Puerta de Caravaca e Iglesia de la Concepción; las Murallas Medievales de los Ejidos del Alcázar; y el Museo Arqueológico Municipal, ubicado en el Palacio de los Fajardo y la Casa del Concejo.

Por la tarde, el programa continúa en el Museo Arqueológico con ponencias y comunicaciones sobre excavaciones en la Villa del Alamillo, patrimonio musical de conventos femeninos, arte rupestre de la Región y la protección de murallas históricas. Con esta jornada, Cehegín reafirma su papel como ciudad de historia viva, mostrando su compromiso con la conservación, divulgación y valorización de su patrimonio cultural.

