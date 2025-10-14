Cehegín acoge una jornada sobre patrimonio cultural de la Región de Murcia El evento ha reunido a expertos en conservación, restauración e investigación, interesados en compartir conocimientos y experiencias

La localidad se ha convertido este martes en punto de encuentro para especialistas y profesionales del patrimonio cultural durante una de las sesiones de las XXXI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. El evento ha reunido a expertos en conservación, restauración e investigación, interesados en compartir conocimientos y experiencias.

La jornada comenzó con la bienvenida de la concejala de Patrimonio, Ana Plasencia, y el Director del Museo Arqueólogico, Paco Peñalver, quienes destacaron la relevancia de Cehegín como referente patrimonial de la Región.

Durante la mañana, los participantes realizaron visitas técnicas a algunos de los lugares más emblemáticos del municipio, incluyendo Begastri, ciudad tardo romana y visigoda de referencia en el sureste de España; el Conjunto Histórico de Cehegín, con el Palacio de Jaspe, Plaza del Castillo, Puerta de Caravaca e Iglesia de la Concepción; las Murallas Medievales de los Ejidos del Alcázar; y el Museo Arqueológico Municipal, ubicado en el Palacio de los Fajardo y la Casa del Concejo.

Por la tarde, el programa continúa en el Museo Arqueológico con ponencias y comunicaciones sobre excavaciones en la Villa del Alamillo, patrimonio musical de conventos femeninos, arte rupestre de la Región y la protección de murallas históricas. Con esta jornada, Cehegín reafirma su papel como ciudad de historia viva, mostrando su compromiso con la conservación, divulgación y valorización de su patrimonio cultural.