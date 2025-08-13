La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un control de velocidad. G. C.

Cazan a un motorista circulando a casi 200 km/h en Mula

El denunciado superó ampliamente el límite de 120 km/h establecido en la autovía RM-15

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:35

Un motorista fue identificado, localizado y denunciado por la Guardia Civil por circular a 191 km/h por la RM-15, conocida como la autovía del Noroeste, superando ampliamente el límite de velocidad establecido a 120 km/h en esa vía.

Los hechos tuvieron lugar a la altura de Mula durante la pasada semana, cuando una patrulla del Sector de Tráfico de la Benemérita se encontraba realizando un control como parte de la campaña de vigilancia de exceso de velocidad.

El motociclista, que además conducía sin hacer uso de prendas y vestimenta de protección adecuada, fue identificado, localizado y denunciado por infracción muy grave recogida en el Reglamento General de Circulación, que lleva aparejada una sanción de 600 euros y la detracción de seis puntos de su permiso de conducción.

