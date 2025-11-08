Una campaña despliega radares móviles en Beniel para controlar la velocidad La Policía Local recuerda que en carreteras urbanas y caminos de huerta el límite es de 30 kilómetros por hora

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes de tráfico en Beniel, la Policía Local pondrá en marcha un plan de seguridad en vías urbanas e interurbanas del casco urbano, huerta y pedanías. «Esta iniciativa busca concienciar sobre la importancia de respetar los límites de velocidad en la carretera, dando respuesta además a las peticiones vecinales trasladadas en numerosas ocasiones», informaron fuentes del Consistorio, cuya alcaldesa es Mari Carmen Morales. «Esta campaña, que se realizará mediante radares móviles cedidos por la Dirección General de Tráfico, se centrará en los puntos con mayor tránsito y riesgo. Se recuerda que el límite permitido en vías urbanas y caminos de huerta es de 30 kilómetros por hora», indicaron.

La iniciativa se extenderá hasta finales de año. Cada semana los puntos de control de velocidad cambiarán de ubicación. Se informará en redes sociales del listado de vías susceptibles de la instalación de los radares móviles, con el fin de mantener informada a la ciudadanía y fomentar la conducción responsable.

Esta semana, los controles se realizan en Vereda del Reino, camino de Las Palmeras, carretera de Zeneta (tramo entre brazal de Álamos y avenida Juan Pujante), brazal de La Raja, brazal Nuevo, brazal de Álamos, vereda de La Basca, avenida de La Basca, avenida Leopoldo Calvo Sotelo, avenida Juan Pablo II, avenida del Reino y avenida Juan Pujante Hernández. Este despliegue «forma parte de un plan integral de seguridad vial, que incluye medidas previas como radares pedagógicos y otras acciones de concienciación, para promover la prevención y protección de peatones y conductores en todo el municipio», apuntaron en el Consistorio.