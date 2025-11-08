La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una campaña despliega radares móviles en Beniel para controlar la velocidad

La Policía Local recuerda que en carreteras urbanas y caminos de huerta el límite es de 30 kilómetros por hora

LA VERDAD

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:32

Comenta

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes de tráfico en Beniel, la Policía Local pondrá en marcha un plan de seguridad en vías urbanas e interurbanas del casco urbano, huerta y pedanías. «Esta iniciativa busca concienciar sobre la importancia de respetar los límites de velocidad en la carretera, dando respuesta además a las peticiones vecinales trasladadas en numerosas ocasiones», informaron fuentes del Consistorio, cuya alcaldesa es Mari Carmen Morales. «Esta campaña, que se realizará mediante radares móviles cedidos por la Dirección General de Tráfico, se centrará en los puntos con mayor tránsito y riesgo. Se recuerda que el límite permitido en vías urbanas y caminos de huerta es de 30 kilómetros por hora», indicaron.

La iniciativa se extenderá hasta finales de año. Cada semana los puntos de control de velocidad cambiarán de ubicación. Se informará en redes sociales del listado de vías susceptibles de la instalación de los radares móviles, con el fin de mantener informada a la ciudadanía y fomentar la conducción responsable.

Esta semana, los controles se realizan en Vereda del Reino, camino de Las Palmeras, carretera de Zeneta (tramo entre brazal de Álamos y avenida Juan Pujante), brazal de La Raja, brazal Nuevo, brazal de Álamos, vereda de La Basca, avenida de La Basca, avenida Leopoldo Calvo Sotelo, avenida Juan Pablo II, avenida del Reino y avenida Juan Pujante Hernández. Este despliegue «forma parte de un plan integral de seguridad vial, que incluye medidas previas como radares pedagógicos y otras acciones de concienciación, para promover la prevención y protección de peatones y conductores en todo el municipio», apuntaron en el Consistorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  5. 5 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  6. 6

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  7. 7

    Nuevos autobuses eléctricos comenzarán a prestar servicio a partir de la próxima semana en las líneas autonómicas que gestiona Murcia
  8. 8 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
  9. 9

    La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia
  10. 10

    El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una campaña despliega radares móviles en Beniel para controlar la velocidad

Una campaña despliega radares móviles en Beniel para controlar la velocidad