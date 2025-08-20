Cámaras asistidas por IA vigilan ocho sitios clave de La Unión y sus pedanías

El Ayuntamiento de La Unión ha puesto en marcha la instalación de cámaras de videovigilancia en ocho puntos estratégicos del municipio, incluyendo las dos pedanías ... de Roche y Portmán, con el objetivo de aumentar la seguridad ciudadana, prevenir vertidos ilegales de escombros y facilitar la investigación de accidentes de tráfico. Estas dieciséis cámaras, que ya se encuentran instaladas en ocho puntos estratégicos, están asistidas por inteligencia artificial (IA), lo que permite recabar de las imágenes datos de vehículos y peatones sin necesidad de un visionado completo, tan solo introduciendo parámetros en un motor de búsqueda, según informó el Ayuntamiento del municipio minero.

Estas cámaras serán también una herramienta útil para prevenir y esclarecer posibles robos, actos vandálicos, la pérdida de objetos personales en la vía pública y cualquier otra incidencia que pueda alterar la convivencia ciudadana, aportando mayor tranquilidad tanto a vecinos como a visitantes.

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, destacó que «estos ocho primeros puntos son solo el inicio de un plan que se irá ampliando a otras zonas sensibles del municipio. Queremos una ciudad más segura, más moderna y mejor protegida. La Unión avanza y, con nuestro compromiso, seguimos cumpliendo lo prometido electoralmente y seguiremos por este camino».

Control de la Policía Local

El sistema, que ya está operativo, dispone de una garantía de privacidad: la visualización de las imágenes solo puede realizarse desde el cuartel de la Policía Local, lo que asegura un uso responsable y limitado de los dispositivos restringido a los agentes de la autoridad.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Isabel Egea, añade que «estas cámaras representan un paso adelante en la protección de nuestros vecinos. Son una herramienta que refuerza la seguridad, actúa como elemento disuasorio frente a conductas incívicas y garantiza que la libertad de la que disfrutamos en nuestra ciudad se desarrolle en un entorno de mayor tranquilidad».

Las cámaras de videovigilancia están ubicadas en lugares estratégicos, como los principales accesos a la ciudad minera. También en las proximidades del cementerio de la localidad, donde en los últimos meses se han registrado actos vandálicos. Carteles de formato medio con la leyenda 'zona videovigilada' advierten a los ciudadanos de la presencia de las nuevas cámaras.