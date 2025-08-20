La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde, junto a un policía, mira la imagen de una cámara instalada en la carretera hacia el Llano del Beal. LV

Cámaras asistidas por IA vigilan ocho sitios clave de La Unión y sus pedanías

El equipo de gobierno que dirige Joaquín Zapata pretende extender el sistema de videovigilancia por «otras zonas sensibles» del municipio

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:26

El Ayuntamiento de La Unión ha puesto en marcha la instalación de cámaras de videovigilancia en ocho puntos estratégicos del municipio, incluyendo las dos pedanías ... de Roche y Portmán, con el objetivo de aumentar la seguridad ciudadana, prevenir vertidos ilegales de escombros y facilitar la investigación de accidentes de tráfico. Estas dieciséis cámaras, que ya se encuentran instaladas en ocho puntos estratégicos, están asistidas por inteligencia artificial (IA), lo que permite recabar de las imágenes datos de vehículos y peatones sin necesidad de un visionado completo, tan solo introduciendo parámetros en un motor de búsqueda, según informó el Ayuntamiento del municipio minero.

