Vecinos de San Javier hacen cola ante una cuba para rellenar botellas y garrafas, el 13 de octubre. Pablo Sáchez/ AGM

Ayuntamientos y vecinos del Mar Menor reclaman al Taibilla 2 millones por el cierre del grifo

San Javier, San Pedro, Los Alcázars y Torre Pacheco le exigen que asuma los gastos de suministro de agua potable en cubas y a domicilio tras la dana

Alexia Salas

Alexia Salas

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Un mes después de la visita de la dana 'Alice' a la comarca del Mar Menor, su rastro no deja de aumentar en millones de ... euros. Los daños ocasionados a su paso por los municipios costeros se elevan a unos 9.985.000 euros en todo tipo de viales e infraestructuras, playas y mobiliario urbano. El mayor impacto de la tormenta fue la crisis del agua potable, cuando la entrada de barro de los arrastres en los depósitos que abastecen a las poblaciones costeras dejara sin suministro durante doce días a los tres municipios al norte del Mar Menor, cuatro días en La Manga y dieciséis días en pedanías de Torre Pacheco y Murcia.

