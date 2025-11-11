Ayuntamientos y vecinos del Mar Menor reclaman al Taibilla 2 millones por el cierre del grifo

Un mes después de la visita de la dana 'Alice' a la comarca del Mar Menor, su rastro no deja de aumentar en millones de ... euros. Los daños ocasionados a su paso por los municipios costeros se elevan a unos 9.985.000 euros en todo tipo de viales e infraestructuras, playas y mobiliario urbano. El mayor impacto de la tormenta fue la crisis del agua potable, cuando la entrada de barro de los arrastres en los depósitos que abastecen a las poblaciones costeras dejara sin suministro durante doce días a los tres municipios al norte del Mar Menor, cuatro días en La Manga y dieciséis días en pedanías de Torre Pacheco y Murcia.

La factura se eleva a casi dos millones de euros, que ayuntamientos y vecinos afectados reclaman a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), organismo del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). La compra de cisternas de agua potable, los aseos químicos, el reparto de garrafas a domicilio a personas vulnerables y demás gastos derivados de la contaminación del agua del grifo suman 1.938.378 euros.

UNO A UNO Torre Pacheco El Ayuntamiento reclama al Taibilla el abono de 900.000 euros por las cubas y el arreglo de tuberías.

San Javier El Consistorio solicita 465.644 euros por los gastos municipales. Y solicitan el abono de recibos 304 vecinos.

Los Alcázares El Ayuntamiento pide Taibilla que asuma 57.000 euros. Vecinos y hosteleros reclaman 90.734 euros.

San Pedro del Pinatar El Consistorio solicita a la Mancomunidad una reparación económica de 1000.000 euros.

Cartagena El Ayuntamiento calcula daños por menos de 3 millones de euros, cifra inferior al límite para poder reclamar.

La cuenta más elevada la presenta Torre Pacheco, que pide el reembolso de 900.000 euros por las cubas y el arreglo de tuberías. San Javier demanda al Taibilla 465.644 euros por los gastos municipales, más los recibos presentados por 304 vecinos. En Los Alcázares, el Ayuntamiento solicita 57.000 euros, más los 90.734 euros reclamados por vecinos y hosteleros. Y en San Pedro del Pinatar, reclaman 100.000 euros. En Cartagena no hubo cortes de agua; sí destrozos por la borrasca por menos de 3 millones de euros. Según fuentes del Consistorio, al ser la cifra inferior al 3% del gasto corriente municipal, no podrá pedir indemnizaciones al Estado.

Posible denuncia contra la CHS

San Javier tasa la destrucción en las playas en 3,8 millones. El viernes, el alcalde abordará con la Demarcación de Costas la reconstrucción de la franja litoral. Además, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, anunció ayer que pedirá al Ministerio la reubicación de la almenara de la MCT de El Mirador, que colapsó en la dana. «Está en una rambla y es una infraestructura crítica», denunció. Pedirá explicaciones también al Ministerio de por qué no se abrieron las compuertas del canal del Trasvase para evitar que se desbordara sobre El Mirador, a pesar de que contactó con la Comunidad de Regantes, que colabora con el Miteco en la gestión del cauce.

'Alice' causó daños por 10 millones de euros en infraestructuras, viales, mobiliario y playas de los municipios del Mar Menor

«Quiero saber si alguien ordenó que permaneciesen cerradas, si fue una decisión política con soporte técnico o una decisión solo política», señaló Luengo. El desbordamiento del canal se sumó a la ola de barro, que baja con cada episodio de lluvias y provoca rescates de personas, riadas y pérdidas materiales. Las obras antiinundaciones redujeron el golpe de la dana, pero Luengo advirtió: «Necesitamos parar a ese monstruo que se desboca. Si no se para antes de llegar aquí, todo lo que hagamos será insuficiente». Reclama que «le den ya al botón de licitar la construcción de los diques de contención en la rambla de Cobatillas».

Tras 9 años de espera, piensa en «barajar la vía judicial para reclamarla». La CHS respondió que «el proyecto está en fase de supervisión técnica por la Dirección General del Agua del Miteco». Espera que en 2026 se inicien las obras de los diques. En el mismo punto están las obras antirriadas en Los Alcázares. Su alcalde, Mario Pérez Cervera, propuso ayer crear la Red Española de Prevención del Riesgo de Inundaciones «para reforzar la cooperación entre administraciones y dotar a los municipios de herramientas eficaces para anticiparse a los efectos de las lluvias torrenciales y el cambio climático».