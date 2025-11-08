La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Obras de reparación de daños en la almenara de El Mirador (San Javier), a finales de octubre. J. M. Rodríguez / AGM

El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales

La Mancomunidad lamenta la falta de reservas para varios días tras la dana 'Alice' en San Pedro, San Javier y Los Alcázares, y dice que Torre Pacheco habría podido reducir el impacto del «tsunami» de barro en pedanías y caseríos

José Alberto González

José Alberto González

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:11

Cuatro días después de que la dana 'Alice' dejara sin agua potable a más de 100.000 personas en cuatro municipios de la cuenca del ... Mar Menor (dieciséis en varios núcleos rurales de Torre Pacheco), tras una consulta de LA VERDAD la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) vinculó la interrupción del suministro a partir del 11 de octubre con la contaminación del canal principal de distribución del Campo de Cartagena por la entrada masiva de barro [4.000 toneladas] desde una almenara o centro de distribución de El Mirador, en San Javier. Además, atribuyó ese «tsunami» de lodo a la «modificación» de terrenos en parcelas próximas para usos agrícolas y de otro tipo.

