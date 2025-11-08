El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales

Cuatro días después de que la dana 'Alice' dejara sin agua potable a más de 100.000 personas en cuatro municipios de la cuenca del ... Mar Menor (dieciséis en varios núcleos rurales de Torre Pacheco), tras una consulta de LA VERDAD la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) vinculó la interrupción del suministro a partir del 11 de octubre con la contaminación del canal principal de distribución del Campo de Cartagena por la entrada masiva de barro [4.000 toneladas] desde una almenara o centro de distribución de El Mirador, en San Javier. Además, atribuyó ese «tsunami» de lodo a la «modificación» de terrenos en parcelas próximas para usos agrícolas y de otro tipo.

Ya el 27 de octubre, recuperada ya la normalidad en el abastecimiento a la población, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) reconoció a este diario que la almenara está construida justo en mitad de una rambla no reconocida hasta ahora por dicho ente. El organismo de cuenca anunció que incluirá el cauce en sus mapas de riesgo de inundaciones y el Taibilla confirmó las primeras gestiones para reubicar la almenara, cuya situación de peligro debió conocer desde al menos julio, cuando la CHS sacó a información pública sus planos. El Consistorio de San Javier añade que en 2016 hubo cortes del suministro tras una riada en ese lugar y que, en estos nueve años, ni la MCT ni la CHS han tomado medidas correctoras.

Alega que fue flexible con los consistorios, en vez de exigirles infraestructuras que blinden el suministro conforme a lo establecido

A punto de cumplirse un mes de esta 'gota fría', la Mancomunidad apunta a una causa añadida del histórico 'apagón' hidráulico: el déficit de depósitos de almacenamiento en los municipios, del que asume solo parte de la responsabilidad por no haber exigido su construcción a los ayuntamientos. Fuentes de este organismo, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y en el que están representados los consistorios y la Comunidad Autónoma, señalan errores de planificación y de gestión. Y advierte de que el problema afecta a toda su demarcación –que incluye 80 municipios de la Región de Murcia, Alicante y Albacete– y que le obligará a tomar medidas para evitar nuevos episodios de cortes masivos y prolongados a vecinos, empresas e instituciones. Prevé la ejecución de «grandes centros de reserva», lo que supondrá inversiones millonarias, en cuantías aún por precisar, y reclamará que las administraciones locales asuman los costes de una mejora en la gestión de sus redes de distribución.

Garantía de tres a siete días

«No parece razonable que, más allá de que exista un ente como la MCT que se encarga del suministro en alta capacidad, la mayoría de municipios no dispongan de elementos de reserva propios que les permitan disponer de cierta autonomía para el establecimiento de medidas de contingencia ante incidencias en el suministro en alta como el que hemos vivido estos días. De los ámbitos afectados, precisamente han sido las pedanías de Murcia las que aparentemente han solventado con menores afecciones a la población la situación, precisamente por el hecho de disponer de redes complementarias de suministro y depósitos de reserva propios», indicaron en la Mancomunidad.

«Todo hace pensar que estos episodios climatológicos excepcionales serán cada vez más frecuentes. Deberíamos disponer de redes y sistemas de reserva en alta y baja más resilientes», advirtieron en el ente, que preside Juan Cascales. Y añadieron que «una de las lecciones aprendidas» tras la dana es «la importancia de que los municipios dispongan de infraestructuras adecuadas que les otorguen cierta autonomía para responder a contingencias que puedan surgir».

La Mancomunidad hará «grandes centros de reserva» y reclamará a los municipios una gestión «real» del abastecimiento

«No parece razonable que existan tomas directas a pedanías en los canales de transporte de alta capacidad y menos aún que estas no dispongan de una reserva mínima. El Reglamento de pedanías y caseríos de la MCT establece que las tomas deben contar con depósitos de una capacidad mínima suficiente para garantizar una autonomía de tres días para pedanías y de siete días para caseríos. Si esa condición se hubiese dado en el ámbito afectado por la incidencia vivida, la afección a las pedanías de Torre Pacheco, estableciendo una coordinación adecuada entre la MCT y los entes locales, apenas habría implicado repercusión a la población incluso en una situación tan grave como la sucedida», señalaron desde el Taibilla.

Asimismo, expusieron que «sorprende más si cabe que municipios completos, en el caso de los tres del Mar Menor afectados con una población de unos 85.000 habitantes [San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares] no dispongan de reserva alguna, de tal forma que cualquier corte en el suministro por parte del gestor en alta implique el desabastecimiento automático a toda la población, como ha sucedido en este caso y siempre que hay cualquier avería puntual en la red de alta».

Reacciones José Miguel Luengo Alcalde de San Javier «Es otra excusa del Gobierno de España» El alcalde de San Javier considera que las afirmaciones del Taibilla sobre el déficit de depósitos es «otra excusa del Gobierno de España para tapar su responsabilidad, su falta de planificación y su nefasta gestión», incluida la «falta de información». Para José Miguel Luengo, del PP, «la Mancomunidad trata de justificar que decenas de miles de personas se quedaran sin agua potable durante días culpando a los ayuntamientos de la falta de inversiones. Es increíble». Pedro Javier Sánchez Alcalde de San Pedro del Pinatar «No quieren asumir los costes de este corte» Para el regidor de San Pedro del Pinatar, «la Mancomunidad echa balones fuera, algo propio del Gobierno de Pedro Sánchez». «Quieren justificar su responsabilidad en un hecho sobrevenido para los municipios, para no asumir el pago de compensaciones a los ayuntamientos y a los usuarios por los gastos en cubas y otros gastos». El Taibilla nunca nos ha hablado de las inversiones que ahora saca a relucir públicamente», dijo Pedro Javier Sánchez (PP). Mario Pérez Cervera Alcalde de Los Alcázares «Dependemos de un único canal del Taibilla» «Cualquier medida para mejorar el servicio público del agua potable es positiva», afirma Mario Pérez (PSOE) sobre las próximas inversiones del Taibilla. Apunta que tener más depósitos «es una solución puntual para el suministro unos días» ante emergencias. Pero «aquí estuvimos entre 8 y 16 días sin agua», recuerda. Falta garantizar «que los municipios del Mar Menor no dependamos de un único canal» y que el Taibilla asuma los gastos de esta dana. Pedro Ángel Roca Alcalde de Torre Pacheco «El Taibilla busca tapar su responsabilidad» «La Mancomunidad intenta cubrirse, tapar el hecho de que haber estado dieciséis días sin agua potable en Torre Pacheco es responsabilidad suya», comentó Pedro Ángel Roca (PP). El alcalde ve una gestión «fatal» y recuerda que hay depósitos locales sin suministro del Taibilla. «El Gobierno de España debe tener una infraestructura suficiente para garantizar el suministro en zonas de emergencia, en vez de repartir culpas entre los ayuntamientos». Antonio Navarro Concejal de Urbanismo de Murcia «Ningún depósito suple dos semanas de corte» «Ningún depósito puede suplir o amortiguar una incidencia de casi dos semanas». Ese argumento «no es explicable ni sostenible», sostiene Antonio Navarro, concejal de Urbanismo de Murcia (PP). Destacó la eficacia de la red de «depósitos, bombeos y sistemas en el Campo de Murcia», reconocido por el Taibilla; y los «sistemas de abastecimiento alternativos, que mantuvieron el servicio en pedanías como Avileses, Lobosillo y Baños y Mendigo».

Totana, Cartagena y Murcia

«Desgraciadamente, se trata de una situación generalizada que estamos obligados a revisar en los 80 municipios a los que abastece la MCT», reconoce la Mancomunidad. Y destaca que afrontar esta carencia «tiene que ser una de las nuevas líneas estratégicas para mejorar la garantía de abastecimiento al ámbito abastecido por el organismo. Y los municipios, como gestores en baja capacidad, deberán disponer de reservas suficientes en sus redes para garantizar una autonomía proporcional a su dimensión».

El Taibilla está «trabajando ya en el proyecto y en la construcción de nuevos centros de reparto», como el de Totana, y en la ampliación de los de El Lirio, en Cartagena, y Vistabella y El Partidor en Murcia.

«En su afán de colaboración y ayuda a los municipios a los que abastece, la Mancomunidad ha manifestado una actitud de flexibilización de los requerimientos técnicos que el propio organismo se había fijado», alega el Taibilla. Y pone como ejemplo «el realizar tomas en sus infraestructuras de transporte hacia las pedanías y caseríos, sin exigir la construcción por parte de los respectivos municipios de infraestructuras de depósitos de reserva».

Ante esta «disfuncionalidad», concluye la MCT, «resulta evidente que los municipios deben revisar la configuración de su sistema de suministro» para estar preparados «ante incidencias ordinarias y situaciones imprevistas y de emergencia».

1,2 millones en reparaciones

Ayer, el Comité Ejecutivo de la Mancomunidad aprobó ayer un gasto de 1.239.669,42 euros, sin IVA, para cubrir las obras de emergencia realizadas en el Nuevo Canal de Cartagena entre las almenaras de El Mirador y El Jimenado (Torre Pacheco). También destinará 1,9 millones a renovar el ramal de abastecimiento de Torrevieja.

Una red de 220 'tanques' para abastecer hasta a 3'5 millones de personas en tres provincias

La Mancomunidad de Canales del Taibilla dispone de unos 220 depósitos de reserva en todo su ámbito geográfico, pero la mayoría son de apoyo a los municipios. Y, a la vista de la principal crisis que ha sufrido en sus 98 años de historia por la dana 'Alice', «el organismo debería centrar su actividad y recursos en reforzar los centros de reserva para el sistema en alta y que sean los municipios los que, atendiendo a sus competencias en baja, atiendan sus necesidades de reserva particulares».

Así lo recalcaron a LA VERDAD fuentes de la MCT. Y detallaron que «los centros de reserva del sistema en alta capacidad existentes en la actualidad se vinculan a grandes centros de producción o grandes centros de consumo: deósitos de Espinardo (Murcia), con un potencial de 167.000 metros cúbicos; Lorca, con 60.000; Tentegorra (Cartagena), con 135.000; Lo Romero (San Pedro del Pinatar), con 130.000; Vistabella (Alicante), con 60.000; y Rabasa (Alicante), con 160.000.

Sobre las nuevas inversiones, en el Taibilla informaron de que el nuevo centro de reparto de Totana mejorará la regulación del Canal de Cartagena; que el depósito de El Lirio, en el municipio de Cartagena, llegará a una capacidad 70.000 metros cúbicos; que la ampliación del depósito de Vistabella duplicará su volumen máximo de almacenamiento hasta los 120.000 metros cúbicos; y que también se agrandará el centro de reparto de El Partidor, en Murcia, asociado al Canal del Segura.

El Taibilla «desarrolla una función primordial en el Sureste español: el abastecimiento de agua en alta potable (captación, tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) a 80 municipios de la Región de Murcia (43) y las provincias de Alicante (35) y Albacete (2)», destacan en el organismo. Y recuerdan que «la población abastecida permanente supone un total de 2,5 millones de personas que supera los 3,5 millones durante el verano».

En el último año hidrológico, la Mancomunidad gestionó 229,67 hectómetros cúbicos, en un mix de distintos orígenes, un 3,31% más que el ciclo anterior. Sefún el balance conocido esta semana, el reparto, por fuentes, fue el siguiente: río Taibilla (Nerpio, Albacete), 41,97 hectómetros, un 18'27% del total; Trasvase Tajo-Segura, 92,65 hectómetros, un 40'34%; desalación, 65,35 hectómetros, un 28,5%; y otras aguas, 0,25 hectómetros, un 0,11%.

La malla de infraestructuras del Taibilla se compone de unos 500 kilómetros de canales, 2.000 kilómetros de tuberías, seis potabilizadoras, dos desaladoras, un embalse, «decenas»de elevaciones y oos citados 220 depósitos.

El de Tentegorra, fue esencial para evitar cortes en Cartagena, La Unión y el casco urbano de Torre Pacheco (donde sí hubo una reducción de la presión durante la avería en el Nuevo Canal de Cartaagena) después de 'Alice'. En la MCT explican que «a partir de esta infraestructura de reserva clave se desarrolla un sistema que abastece una importante zona de influencia constituida por los municipios de Cartagena, La Unión y Torre Pacheco casco. Teniendo en cuenta el suministro a la población y la importancia del suministro industrial en la zona, el sistema tendría una autonomía plena para 2 o 3 días aproximadamente considerando consumos convencionales», en caso de emergencia.

«No obstante, la disponibilidad de dos fuentes de suministro de gran capacidad de transporte (Canal de Cartagena y Nuevo Canal de Cartagena) permite garantizar el suministro sin graves afecciones a la población, como se ha demostrado en el incidente vivido en estos días» en esos tres municipios, aseguraron.

El resto de localidades del entorno del Mar Menor dependen únicamente del Nuevo Canal de Cartagena, que une Jacarilla (Alicante) con Cartagena a lo largo de 70 kilómetros, 20 de los cuales quedaron anegados de barro durante las lluvias torrenciales del 11 de octubre.