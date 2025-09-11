La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fachada del Ayuntamiento de Ojós, en una imagen de archivo. Ayto.

El Ayuntamiento de Ojós duplica la ayuda por nacimiento, que llegará hasta los mil euros

Ojós Vivo y PP aprueban esta medida de impulso de la natalidad, que estará condicionada a mantener la residencia en el pueblo dos años

Jesús Yelo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:43

El Pleno del Ayuntamiento de Ojós aprobó por unanimidad una moción conjunta de los dos partidos de la corporación, el PP y Ojós Vive, acerca de la modificación de la ordenanza reguladora de las ayudas al fomento de la natalidad en el municipio. A partir de ahora, las familias de todos los recién nacidos cobrarán una ayuda de 1.000 euros. El portavoz de Ojos Vive, Alberto Sánchez, ya solicitó en el Oleno del pasado mes de junio una actualización de los importes de ayuda a la natalidad que concede el Ayuntamiento de Ojós que llevaban sin actualizarse desde el año 2008 y que se situaban en 500 euros.

El requisito principal es residir en la localidad al menos dos años tras recibir la ayuda de natalidad. El partido en la oposición se felicitó porque «el equipo de gobierno ha aceptado nuestra propuesta de actualización de la ordenanza y que se incluya el compromiso de residencia, evitando que la ayuda no cumpla su objetivo de fijar residencia» en Ojós.

