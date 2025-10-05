La Asociación Contra el Cáncer de La Unión ya tiene nueva sede en un edificio municipal rehabilitado

María Hermógenes recibe las llaves de la nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc).

LA VERDAD La Unión Domingo, 5 de octubre 2025, 20:14

El Ayuntamiento de La Unión ha culminado con éxito la rehabilitación integral de una dependencia municipal que desde este domingo es la nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) en el municipio.

El alcalde Joaquín Zapata hizo entrega de las llaves a la presidenta de la asociación en La Unión, María Hermógenes, momentos antes de comenzar la tradicional marcha solidaria contra el cáncer, en un emotivo acto cargado de ilusión. El primer edil recordó que «en la gala de voluntariado de la pasada primavera me comprometí a que la Aecc contaría con un espacio propio, y hoy ese compromiso se hace tangible con la entrega de las llaves de su nueva sede».

Este proyecto, con una inversión total de 24.912 euros, ha sido ejecutado por los alumnos-trabajadores del Programa Mixto de Empleo y Formación 'La Unión avanza en formación y empleo joven', que combina la formación teórica con la práctica profesional, permitiendo a los jóvenes aprender trabajando mientras contribuyen al bienestar del municipio.

La actuación ha permitido recuperar un espacio municipal en avanzado estado de deterioro.