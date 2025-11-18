La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Andrés Torres. PSOE

La Asamblea pide arreglar un vial entre Librilla y Alcantarilla y la carretera de El Cocón, en Águilas

EP / LV

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:39

Comenta

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua aprobó este martes por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular para reclamar al Gobierno de España el arreglo de la vía de servicio de la A-7 entre Librilla y Alcantarilla. Los grupos políticos coincidieron en que el tramo presenta zonas muy deterioradas, alternancia de firmes en mal estado y problemas de visibilidad que suponen un riesgo para los trabajadores, ciclistas y vecinos que la utilizan a diario como única alternativa viaria.

El diputado del PP Alfonso Cerón explicó que esta vía discurre junto a un polígono industrial, empresas y explotaciones agrícolas, con un flujo constante de trabajadores en ciclomotor y motocicleta. Señaló que hay «tramos en situación lamentable», especialmente hacia Alcantarilla; y la escasa visibilidad nocturna.

Alfonso Martínez Baños, del PSOE, apoyó la iniciativa tras constatar sobre el terreno que «el peor tramo abarca unos «500 metros», aunque lamentó que el PP no haya promovido iniciativas similares para reparar carreteras regionales «mucho peor conservadas». Vox identificó «unos dos kilómetros y medio» con problemas graves en ambos sentidos. Y Podemos habló de accidentes asociados al mal estado de las carreteras en la Región.

Asimismo, la Comisión aprobó por unanimidad una moción del PSOE sobre la carretera RM-D18 en Águilas o de El Cocón, dependiente del Gobierno regional. El diputado socialista Juan Andrés Torres recordó que los residentes recogieron firmas y denunció la falta de mantenimiento por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de una vía «fundamental» para vecinos y explotaciones. También alertó de que en episodios de lluvia queda cortada en los kilómetros 1 y 2, lo que deja incomunicadas viviendas y fincas.

Vox pidió claridad en la gestión; el PP, avanzar con rigor técnico y sin precipitación; y Podemos denunció la «dejadez» del Ejecutivo regional, y contrapuso esta situación al gasto en «fiestas, procesiones y conciertos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  4. 4 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  5. 5 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  6. 6 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  7. 7

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  8. 8 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  9. 9 Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen
  10. 10 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Asamblea pide arreglar un vial entre Librilla y Alcantarilla y la carretera de El Cocón, en Águilas

La Asamblea pide arreglar un vial entre Librilla y Alcantarilla y la carretera de El Cocón, en Águilas