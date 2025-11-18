La Asamblea pide arreglar un vial entre Librilla y Alcantarilla y la carretera de El Cocón, en Águilas

EP / LV Martes, 18 de noviembre 2025, 22:39 Comenta Compartir

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua aprobó este martes por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular para reclamar al Gobierno de España el arreglo de la vía de servicio de la A-7 entre Librilla y Alcantarilla. Los grupos políticos coincidieron en que el tramo presenta zonas muy deterioradas, alternancia de firmes en mal estado y problemas de visibilidad que suponen un riesgo para los trabajadores, ciclistas y vecinos que la utilizan a diario como única alternativa viaria.

El diputado del PP Alfonso Cerón explicó que esta vía discurre junto a un polígono industrial, empresas y explotaciones agrícolas, con un flujo constante de trabajadores en ciclomotor y motocicleta. Señaló que hay «tramos en situación lamentable», especialmente hacia Alcantarilla; y la escasa visibilidad nocturna.

Alfonso Martínez Baños, del PSOE, apoyó la iniciativa tras constatar sobre el terreno que «el peor tramo abarca unos «500 metros», aunque lamentó que el PP no haya promovido iniciativas similares para reparar carreteras regionales «mucho peor conservadas». Vox identificó «unos dos kilómetros y medio» con problemas graves en ambos sentidos. Y Podemos habló de accidentes asociados al mal estado de las carreteras en la Región.

Asimismo, la Comisión aprobó por unanimidad una moción del PSOE sobre la carretera RM-D18 en Águilas o de El Cocón, dependiente del Gobierno regional. El diputado socialista Juan Andrés Torres recordó que los residentes recogieron firmas y denunció la falta de mantenimiento por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de una vía «fundamental» para vecinos y explotaciones. También alertó de que en episodios de lluvia queda cortada en los kilómetros 1 y 2, lo que deja incomunicadas viviendas y fincas.

Vox pidió claridad en la gestión; el PP, avanzar con rigor técnico y sin precipitación; y Podemos denunció la «dejadez» del Ejecutivo regional, y contrapuso esta situación al gasto en «fiestas, procesiones y conciertos».