Arte y solidaridad se desnudan en Fortuna en la lucha contra el cáncer Una muestra fotográfica para recaudar fondos contra la enfermedad consigue desvestir a más de 200 vecinos

Claudio Caballero Jueves, 9 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Juanjo Ramírez y David Cantó son dos de esos seres a los que los demás importan. Estos dos artistas de Abanilla tienen interiorizado que ayudar a la humanidad hoy es la semilla para protagonizar una existencia feliz. Ello, unido a la necesidad de eliminar estereotipos, les ha llevado a organizar junto al Ayuntamiento de Fortuna la exposición 'Fortuna se desnuda', una iniciativa artística que va mucho más allá de la imagen, porque constituye un verdadero gesto de comunidad, empatía y esperanza.

Es, sin duda, una declaración colectiva de amor y compromiso, una muestra del poder transformador del arte cuando se une a la solidaridad. Detrás hay tres años de trabajo que han incluido una primera exposición en 2022 en su localidad de residencia.

La presentación oficial del cartel de este proyecto es este viernes a las 11.45 horas, en el salón de plenos del Consistorio. El acto, abierto a todo el público, reunirá a participantes, artistas y vecinos en torno al mismo objetivo de ayudar al semejante. La muestra captura, con extraordinaria sensibilidad, la esencia de cada participante, retratando no solo cuerpos desnudos, sino también historias, emociones y valores compartidos.

El propósito es doblemente solidario, ya que la recaudación económica que se consiga irá a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Servirá también para apoyar la rehabilitación de Salva, un vecino del municipio que necesita ayuda tras un grave accidente. «Es una desnudez sin tabúes, con respeto y mucho significado», confiesan Juanjo y David, quienes aseguran que el pudor de los participantes «siempre está presente al principio de las sesiones fotográficas, pero poco a poco se va diluyendo entre risas, sobre todo risas, y la confianza mutua que se genera».

La muestra recoge una diversidad impresionante de participantes, desde jóvenes parejas hasta familias con hijos, madres y padres adoptivos, y personas que celebran aniversarios o rinden homenaje a seres queridos. «Cada foto cuenta una historia diferente», explican los dos artistas. «Tenemos una pareja que celebra su 25 aniversario, dos chicas con su hijo, familias numerosas, retratos de homenaje. Realmente, cada imagen es un pequeño universo», enfatizan.

La inauguración oficial de la exposición tendrá lugar el viernes 17 de octubre en el Centro de Equipamientos Reina Sofía, donde permanecerá abierta hasta el 9 de noviembre. Se expondrán casi 140 fotografías de los más de 200 vecinos que han participado en las sesiones.

