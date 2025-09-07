Andrea Carrasco, coronada reina de las fiestas del Rosario de Puerto Lumbreras

LA VERDAD Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:50 Comenta Compartir

Puerto Lumbreras ya tiene reina de las fiestas para este año, que tendrán lugar entre el 2 y el 7 de octubre en honor de la Virgen del Rosario. De esta manera, Andrea Carrasco Egea fue coronada entre las nueve candidatas que aspiraban a alzarse con el título. La elección se produjo en el transcurso de la celebración número 65 de la gala de elección y coronación denominada Baile de la Reina.

El evento estuvo ambientado en un bosque encantado, pues, como es tradición, la temática correspondió con la carroza ganadora del concurso de carrozas de 2024, en este caso, El bosque encantado, de la peña La Casa del Árbol, y por ello se pudo vivir una noche con brujas y hadas.

La gala culminó con la cesión de la corona de la reina de las fiestas de 2024, María López Elvira, a Andrea Carrasco Egea, quien, tras su nombramiento, fue la encargada de cerrar el acto de coronación, presidiendo el vals en el que participaron todas las damas acompañadas por sus respectivas parejas. El Ayuntamiento destacó la asistencia al evento de más de 2.000 personas.

