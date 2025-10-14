La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mari Carmen Morales y Francisco Lucas, este martes en el Pabellón Municipal de Deportes. Delegación del Gobierno

La alcaldesa de Beniel pide a Francisco Lucas más guardias civiles y hacer la presa de Tabala

El delegado del Gobierno inicia una ronda de visitas a los 45 municipios y destaca las inversiones en la escuela infantil y el pabellón de deportes

José Alberto González

José Alberto González

Martes, 14 de octubre 2025, 16:06

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, trasladó este martes al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, «la importancia que tiene ... el refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil en el municipio, así como la construcción de una infraestructura tan necesaria como es la presa de Tabala». Respecto a la primera demanda, fuentes del Consistorio indicaron que la localidad necesita al menos cinco agentes más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

