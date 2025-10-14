La alcaldesa de Beniel pide a Francisco Lucas más guardias civiles y hacer la presa de Tabala

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, trasladó este martes al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, «la importancia que tiene ... el refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil en el municipio, así como la construcción de una infraestructura tan necesaria como es la presa de Tabala». Respecto a la primera demanda, fuentes del Consistorio indicaron que la localidad necesita al menos cinco agentes más.

En cuanto al embalse, la institución local confía en que se cumplan los plazos indicados días atrás por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), quien presentó en Beniel el proyecto de una infraestructura de prevención de inundaciones por lluvias torrenciales en este municipio y en distintas zonas de Murcia (Alquerías y Zeneta) y Orihuela. Tendrá capacidad para 4,75 hectómetros cúbicos y la previsión es licitar en 2027 las obras, con un presupuesto de 71,8 millones de euros.

Morales planteó estas demandas durante una visita institucional a Beniel de Lucas, quien inició una ronda «por los 45 municipios de la Región para conocer de primera mano su situación y necesidades». También pretende «comprobar el estado de la multitud de proyectos comprometidos por el Gobierno de España en cada uno de nuestros pueblos y ciudades».

Así lo manifestó tras el encuentro con Morales, junto a la que comprobó las obras realizadas en la Escuela Infantil Municipal y el Pabellón Municipal de Deportes, beneficiarios del Plan de Recuperación del Gobierno de España, que tiene financiación de la Unión Europea. «Hemos destinado más de 900.000 euros a esta escuela para la creación de plazas de infantil de 0 a 3 años de las que se han beneficiado más de 240 familias», indicó Lucas.

Visita a Rosegar

El delegado añadió que el pasado verano se dedicaron 80.000 euros a «importantes mejoras en el centro», como la iluminación interior, la pintura, la instalación de elementos de sombraje y la colocación de un nuevo parqué para los niños. Sobre el pabellón, recordó que el Consejo Superior de Deportes invierte 128.000 euros para la mejora de la eficiencia energética. Se están sustituyendo las calderas, «para reducir las emisiones de dióxido de carbono de 43 kilos anuales a solo 2, lo que supone un ahorro del 94%».

«Estos son solo dos ejemplos de la multitud de proyectos que tiene comprometidos el Gobierno de España, y para mí es una muestra de cómo la colaboración entre administraciones, la colaboración entre la administración local y la administración estatal, beneficia y mejora la vida de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de los de Beniel», agregó Lucas.

Asimismo, estuvo con la alcaldesa en el cuartel de la Guardia Civil de Beniel y en la empresa HTBA. Por último, acompañó a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, en una visita a las instalaciones del Grupo Rosegar, de producción y exportación de productos agrícolas.