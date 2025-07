El alcalde de Alguazas denuncia por «supuesta malversación» a Jesús Gomariz, su hasta ahora mano derecha

Claudio Caballero Domingo, 27 de julio 2025, 18:16 Comenta Compartir

El alcalde de Alguazas, el independiente José Gabriel Bernabé, emitió este domingo un comunicado para aclarar la situación generada tras el cese, este pasado martes, del concejal Jesús Gomariz, su mano derecha y primer teniente de alcalde desde que Bernabé se hiciera en el bastón de mando tras las pasadas elecciones municipales. Según explicó el regidor, la destitución se produjo tras detectarse «supuestas irregularidades como fraude en la contratación y malversación de caudales públicos» por parte del edil.

La decisión, según afirmó el alcalde, se tomó ante la falta de explicaciones por parte del concejal y tras recopilar «pruebas» que ya han sido puestas en manos de la Justicia. «Con profundo dolor y decepción, tuve que actuar rápidamente, cesándolo de sus cargos y denunciar los hechos con pruebas ante la Justicia para que sea ella y no nosotros quien juzgue al edil», indicó el regidor.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha abierto una investigación interna sobre todos los contratos formalizados por Gomariz durante su etapa en el cargo. «Los resultados de dicha auditoría también serán entregados a los tribunales con el objetivo de depurar responsabilidades y salvaguardar la integridad institucional del consistorio», aclaró Bernabé.

El alcalde quiso dejar claro que «las irregularidades no serán toleradas en nadie, se llame como se llame» y recordó que Unidad X Alguazas, el partido que lidera, «se comprometió desde el inicio a combatir la corrupción». «Quizá no estemos acostumbrados a esto, que un alcalde sea quien denuncie e impida la corrupción; nos han tenido acostumbrados al silencio y a taparlo. Es precisamente eso lo que siempre he denunciado», concluyó. LA VERDAD trató de localizar al concejal Jesús Gomariz, sin éxito.

La polémica estalló el pasado martes cuando el alcalde emitió un comunicado anunciando el cese de su hasta entonces mano derecha. «Hay líneas rojas que no se deben traspasar y yo no lo voy a tolerar», advirtió. Bernabé aseguró que había tenido que tomar «una de las decisiones más difíciles de mi vida: el cese de una persona con la que he compartido mucho, con quien he trabajado intensamente durante este tiempo». El edil cesado aseguró entonces que dará todas las explicaciones en el próximo pleno, esta semana.

