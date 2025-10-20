Abre sus puertas el nuevo consultorio médico de Ulea El centro de salud dispone de salas de observación y curas y para descanso del personal, y de un ecógrafo y un electrocardiógrafo

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, inauguró este lunes el nuevo consultorio médico de Ulea que ha sido objeto de una rehabilitación integral y que ha supuesto una inversión regional a través del plan de obras y servicios 2024-2025 de más de 150.000 euros.

Las nuevas instalaciones, situadas entre las calles Santa Cruz y San Bartolomé, fueron bendecidas por el párroco Julián Sánchez ante más de medio centenar de vecinos, entre ellos el alcalde de Ulea, Víctor López; concejales de la corporación; Andrés Carrillo, director gerente del Morales Meseguer y del área VI Vega Media del Segura; y la directora del centro, Raquel Gómez, entre otros.

El consejero, que felicitó al alcalde por el logro alcanzado, afirmó que «se trata de un equipamiento sanitario que demuestra el compromiso del Gobierno regional con el municipio y da respuesta a la reivindicación de los vecinos». Por su parte, el alcalde de Ulea, Víctor López, calificó este acto como «un día especial, bonito y entrañable, pues necesitábamos esta inversión».

La remodelación ha tenido una inversión de 160.000 euros, que ha permitido reorganizar sus espacios y dotarlos con mejores equipamientos. El inmueble cuenta con una superficie de casi 150 metros cuadrados en planta baja distribuidos en una consulta de Medicina de Familia, otra de Enfermería y de Pediatría, así como espacios comunes y dos salas nuevas, como una estancia de curas y observación y otra de descanso para el personal sanitario.

Con sistema de climatización y circuito de televisión

El consultorio médico dispone de nuevo sistema de climatización de última generación, circuito de televisión para los usuarios. Las obras de remodelación han permitido también crear nuevos baños para personas con movilidad reducida e instalar una puerta automática de acceso.

Igualmente, el proyecto también incluye un jardín interior para obtener luz natural dentro del inmueble y se han colocado piezas aislantes para reducir el ruido interior. En el mismo proyecto, se han ejecutado nuevos baños adaptados para personas con movilidad reducida y puerta automática de acceso.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ulea ha adquirido dos nuevos equipamientos médicos, un ecógrafo y un electrocardiógrafo para una mejor y más rápida atención a los pacientes de la localidad.

El renovado centro de salud de Ulea ofrecerá asistencia médica a cerca de 900 vecinos de la localidad, de los que casi 80 son población infantil y el resto son adultos.