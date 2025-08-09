Primer encierro rápido y emocionante en Blanca este sábado Los astados de El Añadío atravesaron los 800 metros del recorrido en dos minutos

Bajo un sofocante calor, cerca de 40 grados, el municipio de Blanca vivió el primero de sus cinco encierros que fue presenciado por más de 3.000 personas que llenaron balcones, ventanas y vallas del recorrido. Entre los asistentes, el consejero de Educación, Víctor Marín, que se estrenó y fue cortejado por el alcalde, Pablo Cano, y varios de sus concejales.

Había expectación por ver los cuatro novillos de la ganadería de El Añadío que serán lidiados este domingo, y el respeto será máximo dado la altura de los mismos, más de 1,50 de alto, y rondando los 500 kilos de peso. La opinión de los de más edad es que «es la primera vez que vienen a Blanca novillos de tan enorme envergadura».

El encierro fue limpio y no hubo el más mínimo rasguño. La salida desde Barrio Nuevo se hizo esperar pues, aunque el último cohete se lanzó a las 15.08, no fue hasta las 15.35 cuando se lanzó la bengala definitiva una vez los cabestros enfilaron al corral de El Hundío. Pero en realidad los astados tardaron en recorrer los ochocientos metros en dos minutos, en la que uno de los novillos se adelantó a la manada.

También se dejó ver por el encierro el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, y el diputado del PP, el blanqueño Jesús Cano.

El próximo encierro se celebrará lunes, 11 de agosto, a las 22.00 horas, también por el recorrido tradicional. El tercer encierro se llevará a cabo el 13 agosto, a partir de las 12.00 horas por Gran Vía y el cuarto contará con el mismo escenario el 14 de agosto, a partir de las 15.00 horas. Estos eventos cuentan con el apoyo de Turismo Región de Murcia Costa Cálida.

Por su parte, las corridas de toros, que contarán con los pasacalles previos de la Agrupación Musical de Blanca, tendrán lugar los días 10, 13 y 15 de agosto y estarán compuestos por tres novilladas con picadores, además de una concurso de recortes que se celebrará el día 12.

Además los días 10, 13 y 15 de agosto se realizarán aperitivos taurinos –a las 12.30 h. en el Centro IDOL- para sortear los novillos a lidiar por la tarde, organizados por el Círculo Taurino.

Encierro juvenil

Por otra parte, la Peña Manolete organiza por segunda vez el Encierro Juvenil en el municipio, que tendrá lugar el próximo jueves, 15 de agosto, a las 12.00 horas, y que tendrá el siguiente recorrido: C/ Nueva de Blanca, Plaza de la Iglesia, C/ Pintor Pedro Cano, C/ Frutas de Levante y Plaza de Toros.

Durante el encierro, que se convertirá en el quinto de la Fiestas Patronales en honor a San Roque, se soltarán dos vaquillas de la ganadería de Juanfran y podrán acceder jóvenes mayores de 16 años.