La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del encierro celebrado este sábado en Blanca. J. A. Moreno

Primer encierro rápido y emocionante en Blanca este sábado

Los astados de El Añadío atravesaron los 800 metros del recorrido en dos minutos

Jesús Yelo / La Verdad

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:42

Bajo un sofocante calor, cerca de 40 grados, el municipio de Blanca vivió el primero de sus cinco encierros que fue presenciado por más de 3.000 personas que llenaron balcones, ventanas y vallas del recorrido. Entre los asistentes, el consejero de Educación, Víctor Marín, que se estrenó y fue cortejado por el alcalde, Pablo Cano, y varios de sus concejales.

Había expectación por ver los cuatro novillos de la ganadería de El Añadío que serán lidiados este domingo, y el respeto será máximo dado la altura de los mismos, más de 1,50 de alto, y rondando los 500 kilos de peso. La opinión de los de más edad es que «es la primera vez que vienen a Blanca novillos de tan enorme envergadura».

El encierro fue limpio y no hubo el más mínimo rasguño. La salida desde Barrio Nuevo se hizo esperar pues, aunque el último cohete se lanzó a las 15.08, no fue hasta las 15.35 cuando se lanzó la bengala definitiva una vez los cabestros enfilaron al corral de El Hundío. Pero en realidad los astados tardaron en recorrer los ochocientos metros en dos minutos, en la que uno de los novillos se adelantó a la manada.

J. A. Moreno
Imagen principal - Primer encierro rápido y emocionante en Blanca este sábado
Imagen secundaria 1 - Primer encierro rápido y emocionante en Blanca este sábado
Imagen secundaria 2 - Primer encierro rápido y emocionante en Blanca este sábado

También se dejó ver por el encierro el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, y el diputado del PP, el blanqueño Jesús Cano.

El próximo encierro se celebrará lunes, 11 de agosto, a las 22.00 horas, también por el recorrido tradicional. El tercer encierro se llevará a cabo el 13 agosto, a partir de las 12.00 horas por Gran Vía y el cuarto contará con el mismo escenario el 14 de agosto, a partir de las 15.00 horas. Estos eventos cuentan con el apoyo de Turismo Región de Murcia Costa Cálida.

Por su parte, las corridas de toros, que contarán con los pasacalles previos de la Agrupación Musical de Blanca, tendrán lugar los días 10, 13 y 15 de agosto y estarán compuestos por tres novilladas con picadores, además de una concurso de recortes que se celebrará el día 12.

AYTO / Sacris

Además los días 10, 13 y 15 de agosto se realizarán aperitivos taurinos –a las 12.30 h. en el Centro IDOL- para sortear los novillos a lidiar por la tarde, organizados por el Círculo Taurino.

Encierro juvenil

Por otra parte, la Peña Manolete organiza por segunda vez el Encierro Juvenil en el municipio, que tendrá lugar el próximo jueves, 15 de agosto, a las 12.00 horas, y que tendrá el siguiente recorrido: C/ Nueva de Blanca, Plaza de la Iglesia, C/ Pintor Pedro Cano, C/ Frutas de Levante y Plaza de Toros.

Durante el encierro, que se convertirá en el quinto de la Fiestas Patronales en honor a San Roque, se soltarán dos vaquillas de la ganadería de Juanfran y podrán acceder jóvenes mayores de 16 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  3. 3 Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»
  4. 4 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  5. 5 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  6. 6

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  7. 7 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  8. 8 Izan Almansa da un giro radical: ficha por el Real Madrid y se olvida de la NBA
  9. 9 Un piloto, un ingeniero y un líder cooperativista se incorporan al callejero de Murcia
  10. 10 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Primer encierro rápido y emocionante en Blanca este sábado

Primer encierro rápido y emocionante en Blanca este sábado