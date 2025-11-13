Ortuño: «Cuando Vox gobierna, hace lo contrario de lo que dice» El portavoz del Ejecutivo de la Región de Murcia insiste en que la Comunidad va a seguir apostando por medidas que solucionen el problema del acceso a la vivienda

David Gómez Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, señaló este jueves que cuando el partido Vox tiene responsabilidades de gobierno «hace lo contrario de lo que dice».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Ortuño se refirió a la noticia adelantada este jueves por LA VERDAD, que revela que Vox concedió cuando gestionaba la Consejería de Fomento ayudas por valor de 1,4 millones de euros a proyectos de 'cohousing', una modalidad de vivienda compartida que ahora rechazan.

«Queda demostrado que el rechazo de Vox al decreto ley de vivienda asequible, que permitiría construir hasta 25.000 viviendas para nuestros jóvenes en la Región de Murcia, solo buscaba bloquear la acción de gobierno», valoró el portavoz del Ejecutivo, quien añadió que «ya sabemos que salieron corriendo de los gobiernos autonómicos con el PP: porque son incapaces de sostener lo que dicen cuando tienen la responsabilidad de gobernar».

El consejero indicó que el Ejecutivo de la Región de Murcia «no se queda de brazos cruzados» tras el rechazo del decreto de vivienda asequible, tramitándolo como proyecto de ley. De hecho, recordó que ya este miércoles se inició el periodo de consulta pública. «El Gobierno regional va a seguir apostando por poner medidas encima de la mesa que contribuyan a resolver uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos en la región, como es el acceso a la vivienda», declaró Marcos Ortuño, que no .

Asimismo, desde el Partido Popular de la Región de Murcia afirmaron que «esta incongruencia de Vox constata que la estafa y la incoherencia marcan su toma de decisiones: cuando les interesa, son capaces de aliarse con el PSOE para tumbar medidas que ellos mismos han apoyado previamente».