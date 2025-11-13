La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pancorbo y Antelo, momentos después del anunciar que Vox abandonaba el Gobierno regional. Martínez Bueso

Vox concedió desde el Gobierno regional 1,4 millones para el 'cohousing' que ahora rechaza

La Consejería de Fomento financió en 2024 cuatro proyectos de vivienda con espacios compartidos en Murcia, Cartagena y Lorca

David Gómez
Rubén García Bastida

David Gómez y Rubén García Bastida

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:17

Comenta

Uno de los principales argumentos de Vox para oponerse en la Asamblea al decreto de vivienda asequible del Gobierno regional fue que la norma ... fomentaba nuevas modalidades de convivencia compartida como el 'coliving' y el 'cohousing', que relaciona con la Agenda 2030. «Queremos una España de propietarios», señaló el presidente del partido en la Región, José Ángel Antelo, en el debate parlamentario del pasado 31 de octubre y en ruedas de prensa posteriores.

