El pantano del Cenajo, en una imagen de archivo.

El oleoducto que pasa bajo el Cenajo inquieta también a los regantes del Trasvase

«En caso de sabotaje o terremoto existe la posibilidad de contaminación seria», expone Lucas Jiménez

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:00

El trazado del oleoducto que discurre por debajo de la cola del embalse del Cenajo también preocupa a los regantes del Trasvase Tajo-Segura, que se suman a la reivindicación de los representantes de los regadíos tradicionales de la cuenca para que Repsol desvíe por motivos de seguridad esta doble canalización que transporta crudo, queroseno y gasóleo entre Cartagena y Puertollano.

A raíz del vertido de petróleo causado por una rotura presuntamente intencionada del oleoducto, los presidentes de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura, de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia y del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se movilizaron en junio para reclamar nuevamente el cambio de trazado, solicitando al Ejecutivo autonómico que se implique en busca de una solución.

El presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, señala que el oleoducto discurre muy cerca del acuífero de Mingogil y del propio embalse del Cenajo. «En caso de sabotaje o terremoto existe la posibilidad de contaminación seria, pues básicamente el robo de crudo contaminó una finca. Si hubiera ido a mayores el tema, o un terremoto afectara a la tubería, el Cenajo y el acuífero de Mingogil quedarían dañados. Y eso preocupa a las comunidades de regantes que disponen de aguas de esas procedencias», dijo.

El pasado 11 de junio, la Asamblea aprobó solicitar al Gobierno central que estudie los riesgos que implica para el medio ambiente el trazado actual del oleoducto. La compañía Repsol señaló que lo sucedido con la rotura intencionada del oleoducto fue un hecho aislado en los 25 años que lleva funcionando, y recalcó que la infraestructura cuenta con un equipo de supervisión.

