Una bandera amarilla, en una imagen de archivo. Ballesteros /EFE

Ocho playas de la Región de Murcia abren este martes con bandera amarilla

Las demás izan el color verde y no aparece el rojo por las costas murcianas

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 13:28

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto hoy, martes 19 de agosto, todos con bandera verde, excepto en ocho playas de la Región de Murcia que han ondeado la bandera amarilla, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Estas playas son las de Monte Blanco-Calnegre, Galua, Sirenas y Entremares en Cartagena, así como las playas de El Mojón, Torre Derribada, Barraca Quedama y Puntas de Algas en San Pedro del Pinatar, que tiene bandera amarilla y se pide precaución por parte de las autoridad. Un día más, no hay banderas rojas ondeadas en la playas de la Región de Murcia.

La Dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia de la playa. Hay que recordar el color de la bandera, que indica la situación del baño y puede cambiar en cualquier momento.

