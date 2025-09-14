Ocho años a la espera de la red de centros integrales de alta resolución en la Región de Murcia

Corría 2017 cuando el entonces consejero de Salud, Manuel Villegas, anunció la gran apuesta de su departamento para los años siguientes: la creación de una ... red de centros integrales de alta resolución (CIAR). Se trataba no solo de construir nuevos edificios para consultas externas en tres áreas de salud. Sobre todo, representaba la apuesta por un nuevo modelo. En estos CIAR se abordarían «procesos susceptibles de ser resueltos en una única visita, con todo lo que ello conlleva para el paciente». Esto es, desde las pruebas al diagnóstico y la prescripción de tratamiento. Todo en una única visita y de forma ambulatoria.

Fue el anuncio estrella de cara a los presupuestos de 2018. Habría CIAR en Jumilla, Águilas y la zona norte de Murcia, y también en el Rosell se aplicaría este modelo. Bajo esta nueva denominación de la alta resolución se buscaba retomar, con un enfoque más moderno, proyectos que en realidad ya llevaban años sobre la mesa. En Jumilla se venía hablando al menos desde 2009 de un centro de salud de alta resolución, mientras que la reivindicación de un hospital o un centro de especialidades en Águilas que evite desplazamientos a Lorca es histórica. En Murcia, el plan para levantar un centro de especialidades en el área VI que sustituya al viejo ambulatorio de El Carmen y permita incorporar servicios como radioterapia lleva también décadas acumulando polvo.

Ocho años después de aquel anuncio de Villegas, los tres CIAR siguen pendientes. No se ha cumplido ninguno de los plazos anunciados. La Consejería de Salud subraya que «la irrupción de la pandemia de covid ha obligado a reorientar y priorizar actuaciones en función de las necesidades actuales emergentes como consecuencia de esta emergencia de salud pública».

A la espera de equipamiento

Solo el centro de Águilas está cerca de su puesta en marcha, tras la construcción del edificio. Se han ejecutado ya 12,8 millones, y en los presupuestos de 2025 hay consignados otros 2,5 millones para terminar las obras, así como un millón para equipamiento. «La voluntad de la Consejería es ponerlo en marcha cuanto antes», señalan desde este departamento, aunque sin ofrecer una fecha aproximada.

Salud destaca que este CIAR de Águilas contará «con dos quirófanos de cirugía mayor y menor ambulatoria, y también con consultas de diez especialidades médicas que podrían ampliarse en el futuro, según se detecte la necesidad y de forma progresiva. Entre ellas están las especialidades de Otorrinolaringología, Cirugía General, Traumatología, Ginecología, Cardiología, Medicina Interna, Psiquiatría y Medicina de Familia». Además, el edificio «se ha diseñado para albergar una zona de diagnóstico por imagen con equipos de radiología convencional, ecografía, TAC y mamografía».

En el área salud III, a la que pertenece Águilas, algunas voces cuestionan sin embargo que el CIAR vaya a abrir de forma completa, tal y como se proyectó en su momento. «No va a ser un centro de alta resolución como tal, porque lo que se va a hacer es reubicar en las nuevas instalaciones los servicios que ya hay en Águilas, como el servicio de Urgencias de Primaria, la base del 061, el centro de salud mental, la Unidad de Ginecología y la de salud bucodental», denuncia Julia Martínez, delegada de Comisiones Obreras. El sindicato teme que el centro abra sin Unidad de Radiodiagnóstico, que quedaría pendiente, y sin análisis clínicos. «Este servicio es básico para un centro que pretende ser de alta resolución», advierte.

Miguel Martínez, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del área III, comparte este temor, y reclama que la apertura de este centro permita a la población de Águilas ser atendida «para intervenciones como cataratas» o para revisiones con el especialista sin necesidad de desplazarse a Lorca.

La búsqueda de suelo

En todo caso, el centro de Águilas está más cerca de su apertura, algo que no se vislumbra con el CIAR de Jumilla. Los presupuestos de 2025 contemplan solo 60.000 euros para la redacción del proyecto. «Se está trabajando en el plan funcional de este proyecto de gran envergadura», señala Salud, que defiende las «importantes inversiones en el área» del Altiplano en los últimos años, como la renovación del bloque de Maternidad y Pediatría del Hospital Virgen del Castillo.

Lo cierto es que el CIAR ha acumulado retraso tras retraso. Los trámites para la cesión de suelo comenzaron hace dos décadas, explica la exalcaldesa socialista de Jumilla, Juana Guardiola. «A Salud se le cedió un terreno en 2009, pero luego dijeron que no cumplía con las necesidades. A partir de 2015, cuando accedí a la alcaldía, estuvimos buscando terrenos y tuvimos que hacer muchísimos trámites urbanísticos. A finales de 2022 aceptaron el nuevo solar que les propusimos», detalla.

El último de los CIAR pendientes es el de la zona norte de Murcia. Pero este proyecto está, de momento, directamente aparcado, porque «se ha dado prioridad a la mejora del Hospital Morales Meseguer», explica Salud. Entre otras inversiones, en estos años se ha levantado el nuevo pabellón Oncohematológico para dar respuesta a una necesidad que era acuciante. Pero la paralización del centro de especialidades que estaba proyectado en un solar junto a Juan Carlos I supone, entre otras cosas, que el área VI sigue sin disponer de una servicio de Oncología radioterápica pese a lo anunciado por la Consejería hace ya ocho años.