Entrada principal al nuevo CIAR de Águilas, pendiente de apertura. GONZALO J. MARTÍNEZ

Ocho años a la espera de la red de centros integrales de alta resolución en la Región de Murcia

Salud anunció en 2017 la creación de tres CIAR en Jumilla, la zona norte de Murcia y Águilas, pero solo este último proyecto está avanzado

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:12

Corría 2017 cuando el entonces consejero de Salud, Manuel Villegas, anunció la gran apuesta de su departamento para los años siguientes: la creación de una ... red de centros integrales de alta resolución (CIAR). Se trataba no solo de construir nuevos edificios para consultas externas en tres áreas de salud. Sobre todo, representaba la apuesta por un nuevo modelo. En estos CIAR se abordarían «procesos susceptibles de ser resueltos en una única visita, con todo lo que ello conlleva para el paciente». Esto es, desde las pruebas al diagnóstico y la prescripción de tratamiento. Todo en una única visita y de forma ambulatoria.

