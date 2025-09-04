La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras realizadas en San Pedro del Pinatar. Miteco

Las obras de mejora de las redes de saneamiento en la cuenca vertiente del Mar Menor están acabadas al 65%

Los sistemas de saneamiento de ocho ayuntamientos recibirán 20 millones de euros del Gobierno para acometer sistemas separativos de pluviales

LA VERDAD

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:07

El 65,4% de los 52 proyectos financiados con un total de 20 millones de euros de inversión por el Ministerio para la Transición Ecológica ... y el Reto Demográfico (Miteco) para la mejora de las redes municipales de saneamiento de ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente del Mar Menor ya ha sido ejecutado. Otras 12 actuaciones están en ejecución y 6 proyectos se encuentran en fase de tramitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  6. 6 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  7. 7 Vox redobla la presión al PP y pide ahora cerrar todos los centros de menores
  8. 8 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  9. 9 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  10. 10 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las obras de mejora de las redes de saneamiento en la cuenca vertiente del Mar Menor están acabadas al 65%

Las obras de mejora de las redes de saneamiento en la cuenca vertiente del Mar Menor están acabadas al 65%