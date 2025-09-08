El número de suicidios volvió a descender en 2024 en la Región de Murcia Más de cien personas perdieron la vida por esta causa el año pasado, cinco de ellas menores de 30 años. El Servicio Murciano de Salud pone en marcha un protocolo de respuesta para atender a personas en riesgo de suicidio

El número de suicidios descendió en 2024 en la Región de Murcia, por segundo año consecutivo. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, 105 personas fallecieron por esta causa el año pasado, 13 menos que durante el ejercicio anterior. Esta tendencia a la baja se produce después del alarmante incremento de suicidios que se registró tras la pandemia. El récord se alcanzó en 2022, con 137 fallecimientos en la Región de Murcia. Con todo, los datos reflejan que queda mucho por hacer en prevención. Además, los suicidios consumados representan solo la punta del iceberg. En 2022 recibieron atención urgente en la Región 1.723 personas «por ideas o comportamientos suicidas». Así se recoge en un documento del Servicio Murciano de Salud elaborado el pasado mes de agosto para coordinar la atención a las personas en riesgo de suicidio.

Entre 2018 y 2022, «el número de atenciones hospitalarias urgentes por ideas y comportamientos suicidas se incrementó en un 25%». A partir de 2020, el aumento ha sido especialmente pronunciado entre los adolescentes de 14 a 19 años, hasta llegar al 59,7%. Más aún, en ese periodo se incrementó un 211% la tasa de ingresos hospitalarios por intento de suicidio. De los 105 fallecidos por suicidio en 2024, 5 tenían menos de 30 años.

Para afrontar toda esta situación, el SMS ha elaborado el 'Código Riesgo Suicida', un protocolo de organización asistencial para la prevención del suicidio. El objetivo es coordinar a los servicios de Urgencias, los centros de Salud Mental y la red de Atención Primaria. De esta forma, cuando se identifica que una persona está en riesgo, se activa el código, derivando al paciente a Salud Mental, con un seguimiento presencial y teléfonico.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, informó ayer acerca de este proyecto en una visita al centro de Salud Mental de Caravaca de la Cruz. Otra de las iniciativas puestas en marcha es la campaña 'Grita', de prevención de la conducta suicida y sensibilización entre los adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, en colaboración con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) y con el apoyo de Johnson and Johnson. Una unidad móvil itinerante recorre los 45 municipios de la Región de Murcia para trabajar la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental con los jóvenes. En la elaboración de la campaña participaron jóvenes con y sin problemas de salud mental, que formaron parte de los grupos de trabajo de donde salieron los mensajes. Se trata de «romper el silencio ante las primeras señales de malestar», señaló el consejero.

Pedreño señaló que la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes fue de 6,7 en 2024, la más baja de los últimos 11 años, y situada por debajo de la media nacional.