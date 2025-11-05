La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El nuevo turrón de Fini y Lacasitos. LaCasa

El nuevo turrón que revoluciona el mercado con la llegada de la Navidad

Dos compañías líderes se unen para sorprender a los consumidores del chocolate y las golosinas

J. B.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

Estamos en los últimos meses del año y eso significa que se acerca la Navidad. Vuelve el frío a la Región de Murcia, las luces navideñas comienzan a encenderse en las calles, El Gordo de la Lotería coge importancia y los supermercados se quedan sin postres para las cenas de fin de año. Uno de estos dulces que se toman después de las comidas, es el turrón. No hay quien piense en la Navidad y no se acuerde del turrón, ya sea blando, pastoso, duro o crujiente.

Ahora, el novedoso turrón que ha aparecido en el mercado llega de la mano de Fini, empresa de la Región de Murcia, y de Lacasa. Este dulce es una mezcla de chocolate blanco, Lacasitos y 'Jelly Kisses' (un tipo de golosinas de la marca molinera). Junta el sabor dulce y suave del chocolate blanco con ese mágico sabor de los deliciosos 'Jelly Kisses' de Fini. El precio ronda los tres y cinco euros, dependiendo del establecimiento en la que lo compres.

Este nuevo producto une dos mundos: el sutil sabor del chocolate con el extravagante de las golosinas. Además, llega en un momento del año en el que buscan un espíritu familiar y optimista que siempre otorga la Navidad. Por lo que está unión con una marca tan importante, como es Lacasitos, confirma la expación de la marca molinera Fini que continúa buscando nuevas formas de disfrutar del dulce y así sorprender a los consumidores de ambos mundos.

«Queríamos crear algo que sorprendiera a públicos diversos, que uniera lo mejor de dos mundos reconocibles por todos», explicó José Vicente, ejecutivo de marketing de Fini. «Con Lacasitos compartimos ese espíritu colorido, optimista y familiar, y esta colaboración refleja justo eso: la ilusión de la Navidad de siempre con el toque divertido que nos caracteriza» añadió.

Fini es una empresa con origen en Molina de Segura, Murcia. Nació en 1971 siendo una pequeña fábrica de chicle artesanal de la mano de Manuel Sánchez Cano. En 2021 decidió explandirse globalmente y en la actualidad está presente en más de 100 países con sucursales en Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Marruecos y continúan expandiéndose. Asimismo, más de 3.600 personas trabajan en sus establecimientos y fábricas repartidas por todo el mundo.

