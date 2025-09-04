El nuevo delegado del Gobierno pide reunirse con Miras para afrontar los «retos conjuntos» Desde San Esteban afirman que se dará cita a Francisco Lucas en los próximos días: «El presidente de la Región no levanta muros como hace Sánchez»

El nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, solicitó este jueves una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma. En una carta dirigida a Fernando López Miras, manifestó su intención de que su primera visita institucional como máximo representante del Gobierno de España en la Región de Murcia sea a la sede de la presidencia regional para potenciar los mecanismos de cooperación y cogobernanza y afrontar «los retos fundamentales y conjuntos que tenemos como Región».

Según informó en un comunicado la Delegación del Gobierno, Lucas plantea una nueva etapa de diálogo, colaboración y lealtad interadministrativa, pues las políticas y competencias del Gobierno de España ejercen un impacto decisivo en el bienestar de los ciudadanos de la Región de Murcia y en el propio funcionamiento del resto de administraciones. «Creo que este entendimiento nos lo exigen los ciudadanos y lo necesita la Región de Murcia», dijo. Inmediatamente, la portavoz socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, se alineó con Lucas y acusó a Miras de «defender únicamente los intereses partidistas del PP y de Feijóo a costa de perjudicar a la Región».

La propuesta de reunión del nuevo delegado del Gobierno tuvo rápida respuesta desde el palacio de San Esteban, sede de la presidente autonómica. «El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recibirá a Francisco Lucas que acaba de ser designado delegado del Gobierno. López Miras no levanta muros como hace Sánchez y lo recibirá dentro de lo que debe ser un encuentro de normalidad institucional», dijo una portavoz oficial.