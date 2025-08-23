Una nueva intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire en la Región de Murcia este sábado Los datos habían mejorado ligeramente a primera hora con respecto a jornadas anteriores, pero se prevé que las mediciones superen los límites recomendados en las próximas horas

Panorámica de Murcia con una calidad del aire desfavorable por la intrusión de una masa de polvo sahariano esta semana.

Isabel Manzano Sábado, 23 de agosto 2025, 09:46

La Región de Murcia arranca el fin de semana con una calidad del aire ligeramente mejor que la registrada en los últimos días en gran parte del territorio murciano. Desde el pasado martes las mediciones han ido arrojando valores que superaban los límites recomendados para partículas PM10 y PM2.5, según la red dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, esta leve recuperación durará tan solo unas horas, ya que está previsto que una masa de polvo sahariano entre en la Comunidad por la tarde.

Según los datos de la red de calidad del aire, toda la Región se encuentra por debajo del límite de 50 μg/m3 para partículas PM10, con una calidad razonablemente buena, excepto en los medidores de Mompeán y Lorca, donde está calificada de regular al alcanzarse 41,1 y 45,4 μg/m3, respectivamente.

En cuanto a las partículas PM2.5, la calidad es regular en toda la Comunidad, sin llegar a rebasar el límite de 25 μg/m3, salvo en Guadalentín, donde llega a 27,5 y la calidad es mala. Además, en Alumbras y Valle de Escombreras los valores se encuentran un rango razonablemente bueno, al marcar 17,1 μg/m3 en ambos puntos.

Una masa de aire africano se instalará en el Levante los próximos días

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras comparar diferentes modelos, prevé la entrada en la Península Ibérica por el Levante, a partir de la tarde de este sábado, en torno a las 18.00 horas, de una masa de aire africano que se instalará en la zona todo el fin de semana y comenzará a retirarse el lunes, 25 de agosto.

Esta masa de polvo podría provocar concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-50 μg/m3 durante la segunda mitad del día 23, 10-50 μg/m3 a lo largo del día 24 y en el rango 1-75 μg/m3 durante el día 25 de agosto, lo que puede provocar un aumento en los niveles actuales de partículas (PM10 y PM2.5) medidos por la Red de Calidad del Aire.

Durante las tardes de estos días se prevé que se produzca depósito seco de polvo en amplias zonas.

Se trata de la segunda gran masa de aire africano que afecta a la calidad del aire de la Región de Murcia esta semana. La primera tuvo lugar el pasado martes 19 de agosto y empeoró considerablemente los valores de partículas PM10 y PM2.5.

Cabe destacar que con la masa de polvo sahariano que está previsto que entre en la Región en las próximas horas el recuento desde que comenzó 2025 asciende a 23 entradas que han dejado aportes de polvo en suspensión, aunque algunas han tenido un impacto menor para la calidad del aire al haber ido acompañadas de lluvia. El mes con más fenómenos de este tipo fue julio, con un total de cinco.

Recomendaciones para la salud

Ante el empeoramiento de la calidad del aire, desde la Consejería vienen recordando una serie de recomendaciones para la salud. En primer lugar, se desaconseja realizar actividades físicas y deportes intensos, tanto en exterior como en interior, especialmente aquellas personas con problemas de tipo respiratorio. Además, en caso de dificultades para respirar o malestar cardíaco se debe consultar a un profesional sanitario. Es recomendable también evitar las carreteras principales, usar transporte público y evitar las horas de mayor concentración de tráfico.