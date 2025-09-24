La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena y presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la Federación de Municipios y Provincias de España. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Noelia Arroyo promueve una investigación en la Federación de Municipios sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

La alcaldesa de Cartagena convoca la Comisión de Violencia de Género de la FEMP, de la que es presidenta, y solicita informes al Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer

David Gómez

David Gómez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:40

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, convocó este miércoles una reunión de la Comisión de Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que es presidenta, para analizar la situación creada por los fallos en las pulseras antimaltrato. Además, Arroyo ha pedido un informe al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer con todas las advertencias y datos disponibles sobre el sistema para poder estudiarlos en la comisión.

La alcaldesa de Cartagena persigue así que los municipios tengan un papel activo en la búsqueda de soluciones, pues recuerda que los ayuntamientos son la primera instancia de apoyo a las víctimas, gestionan servicios como casas de acogida y coordinan la aplicación de medidas judiciales. Por ello, considera necesario que «el Gobierno de España explique por qué se adjudicó el servicio a una oferta tan mal evaluada y por qué no se atendieron las advertencias de jueces y de órganos institucionales». En este sentido, señala que instituciones como el Defensor del Pueblo, las Audiencias Provinciales y el propio centro de control COMETA denunciaron problemas de geolocalización, baterías y manipulación.

En calidad de presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la FEMP, Arroyo también ha pedido a la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género que facilite toda la documentación disponible para que los alcaldes puedan evaluar las incidencias en su ámbito y consensuar propuestas.

La Comisión de Violencia de Género de la FEMP sirve de foro para coordinar políticas municipales y compartir experiencias en la protección de mujeres que sufren violencia machista. La federación representa a 8.131 municipios y tiene capacidad para elevar propuestas al Gobierno central. Con la convocatoria de la comisión, Arroyo pretende que los alcaldes analicen juntos la documentación que aporte el Observatorio y acuerden las acciones institucionales que se trasladarán al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La iniciativa de la FEMP busca «recuperar la confianza de las usuarias y garantizar que el sistema cumpla su función de proteger a las más de 4.500 mujeres que dependen de él».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  5. 5

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  6. 6 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  7. 7

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  8. 8

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Noelia Arroyo promueve una investigación en la Federación de Municipios sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

Noelia Arroyo promueve una investigación en la Federación de Municipios sobre los fallos de las pulseras antimaltrato