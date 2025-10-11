Noche de rescates y daños por las lluvias en el sur de Murcia Beniaján y Sucina concentran los principales cortes de carretera e incidencias del temporal provocado por la Dana 'Alice'

Raúl Hernández Sábado, 11 de octubre 2025

El municipio de Murcia y, sobre todo, sus pedanías del sur amanecieron este sábado con las consecuencias de una madrugada marcada por las lluvias intensas. La Dana 'Alice' descargó con fuerza en zonas como Beniaján, Sucina, Jerónimo y Avileses o Torreagüera, donde los Bomberos de Murcia y la Policía Local tuvieron que intervenir durante toda la noche para atender inundaciones, rescates y cortes de tráfico.

Según confirmaron fuentes del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de la capital, las primeras salidas se produjeron poco antes de la medianoche. En Beniaján, rescataron a una mujer atrapada en su vehículo cuando el agua anegó la rambla del Garruchal, entre Torreagüera y Beniaján, y arrastró su coche varios metros hacía el interior de unas encañizadas.

Los vecinos de estas pedanías volvían a reunirse en ese punto por la mañana y a denunciar que «siempre pasa lo mismo» en cada episodio de lluvias». La rambla del Garruchal es un cauce que recoge las precipitaciones que caen en las zonas altas de la Cordillera Sur, que en ocasiones se desborda y siempre, al llegar al llano, deja completamente anegada la carretera que comunica ambas pedanías. Cada tormenta convierte ese punto en un paso imposible para los vehículos y en una amenaza para las viviendas cercanas. Los vecinos llevan años reclamando una limpieza integral del cauce y una solución definitiva, como la construcción de una pasarela elevada que evite el aislamiento del barrio y los daños por inundaciones. Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) siguen en la disputa de qué organismo es competente para intervenir.

En Sucina y en la zona rural de Jerónimo y Avileses, varias dotaciones tuvieron que desplazarse para realizar achiques de agua en viviendas y en un almacén donde el nivel del agua superó los treinta centímetros. «La noche ha sido complicada en toda la franja sur del municipio», reconocieron desde Bomberos Murcia, que reforzaron sus efectivos durante la madrugada ante el incremento de llamadas.

Uno de los incidentes más graves se registró en Beniaján, en la calle Estación, frente a la alcaldía, donde el techo de un antiguo almacén de frutas —utilizado como aparacamiento para vehículos privados— se desplomó sobre cinco coches y dos remolques. Los propietarios acudieron por la mañana a comprobar los daños.

«Anoche aparqué aquí porque no encontré sitio, pero ya llevaba días viendo que el techo estaba mal. Se lo dije al dueño hace unos días, que debía arreglar el techo y mira lo que ha pasado. Esto se veía venir y», relataba una vecina afectada, que perdió su vehículo. Otro hombre mostraba la puerta levantada de su coche. «Ahí está el mío. Todo reventado. El volante se ha quedado hundido por el peso del techo». Otros dos propietarios de remolques, lamentaban su mala suerte, ya que iban cargados con productos textiles para vender ese mismo sábado en un mercadillo. «Esto es mi ruina», afirmó uno de ellos.

La Policía Local de Murcia, que mantuvo desplegados a sus agentes durante toda la noche, informó a primera hora del sábado de numerosas vías cortadas por inundaciones y acumulación de agua, especialmente en las pedanías de La Tercia, Sucina, Beniaján, Torreagüera, Alquerías y Jerónimo y Avileses. Entre ellas, la RM-F48 entre Sucina y Avileses, la avenida San Javier, y varios tramos de caminos rurales como el Camino del Reguerón y el Camino Torre Abellán.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió desde el jueves más de un centenar de avisos relacionados con lluvias y tormentas en el término municipal de Murcia. Durante la mañana, los equipos de emergencias continuaban trabajando en las tareas de achique y retirada de lodo en viviendas y caminos rurales y recomendaban extremar la precaución y evitar los desplazamientos por zonas inundadas mientras se restablecía la normalidad en las pedanías afectadas.