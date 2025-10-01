La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un estudiante en clase de Matemáticas en el IES El Bohío. JM RODRÍGUEZ

El nivel de Matemáticas de los estudiantes, en situación «crítica»

Los decanos alertan del déficit de profesores «con conocimientos sólidos» y de la inestabilidad de las políticas educativas

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:16

Las competencias Matemáticas de los estudiantes se han deteriorado en los últimos años: los alumnos saben menos cada curso, una carencia que se ha trasladado ... ya hasta la Universidad. El déficit de los conocimientos matemáticos inquieta a los decanos de esa disciplina, que alertan de una situación «crítica» en España -las cifras son peores aún en la Región- y avisan en un comunicado de que la asignatura es una «herramienta esencial para comprender la realidad y analizarla críticamente».

