El nivel de Matemáticas de los estudiantes, en situación «crítica»

Las competencias Matemáticas de los estudiantes se han deteriorado en los últimos años: los alumnos saben menos cada curso, una carencia que se ha trasladado ... ya hasta la Universidad. El déficit de los conocimientos matemáticos inquieta a los decanos de esa disciplina, que alertan de una situación «crítica» en España -las cifras son peores aún en la Región- y avisan en un comunicado de que la asignatura es una «herramienta esencial para comprender la realidad y analizarla críticamente».

El déficit de profesionales con «un conocimiento sólido y profundo de la materia», la inestabilidad de las políticas educativas, la «continua redefinición» de asignaturas y las metodologías de enseñanza «ineficaces» son algunos de los factores que, según la Conferencia de Decanos de Matemáticas -de la que es miembro el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia, Alberto del Valle-, explican la deriva.

Los decanos, preocupados por la deriva que ha tomado la enseñanza de las Matemáticas en España, exponen que los estudios internacionales y los propios datos del Ministerio de Educación muestran «un descenso sostenido en el rendimiento en la materia, especialmente en la ESO. Esa carencia se traslada inevitablemente a la Universidad, limitando las habilidades con las que los estudiantes acceden a la educación superior».

En un contexto marcado por retos como el cambio climático, la crisis energética y el auge de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la formación matemática «adquiere un papel fundamental». Los matemáticos proponen varias medidas para 'sacar del hoyo' en el que se encuentran a los estudiantes.

«Asegurar la existencia de profesorado suficiente, altamente cualificado y con un dominio pleno de la disciplina» es una de las demandas, en un momento en el que la Consejería de Educación ha tenido que recurrir a profesionales de otras disciplinas para impartir la asignatura de Matemáticas en los institutos por el déficit de docentes que cubran las bajas en los centros.

Los decanos piden además que se refuerce la enseñanza de las Matemáticas desde las primeras etapas educativas, se actualicen y contextualicen los contenidos «de forma realista y coherente con los retos del siglo XXI», y se revisen las metodologías didácticas, «priorizando procesos de enseñanza aprendizaje rigurosos y estructurados».