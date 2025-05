Navarro dice adiós tras devolver la unidad a CC OO

Por la cabeza de Santiago Navarro, 63 años, murciano de Los Ramos, secretario general de Comisiones Obreras, van a pasar hoy muchos recuerdos y emociones ... después de ocho años al frente del sindicato en la Región. Atrás quedan muchas vivencias gozadas y sufridas en primera persona desde que se afilió a la organización en 1986, erigiéndose en representante de sus compañeros en la antigua empresa de hortalizas y cítricos Fruca, en Beniaján –actualmente Campounión–. Casi cuatro décadas de lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores, donde asumió distintas responsabilidades, que se cierra hoy en lo que se refiere a la primera línea de acción.

Lorca será el escenario de su adiós, en el marco del 13º congreso de CC OO-RM que se celebra hoy y mañana y en el que, por primera vez, se erigirá como líder una mujer, Teresa Fuentes, una persona de plena confianza de Navarro, que ha formado parte de su equipo y que está llamada a impulsar la nueva etapa de consolidación, tras haberse convertido la organización en la primera fuerza sindical en la Comunidad, con 3.200 delegados y 26.000 afiliados.

«Empecé a trabajar con 14 años, así que llega el momento de la jubilación después de casi 50 años. He vivido muchas cosas, algunas bastante fuertes, como en los inicios, con una huelga que hicimos para defender a unos compañeros. Estuvimos 37 días, que se dice rápido», manifestó ayer a LA VERDAD mientras ultimaba en su despacho los últimos preparativos del congreso, al que asistirá mañana a su clausura el secretario general confederal, Unai Sordo.

Tiempos convulsos

Su larga trayectoria le llevó a compaginar trabajo y labor sindical. En 1994, el entonces secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, Ángel Soler, le pidió que se incorporará a trabajar con él, acompañándole hasta bien entrado el nuevo siglo. También vivió después, junto a Daniel Bueno en la Unión Regional de CC OO, los tiempos convulsos de fuerte división interna. Hasta que en 2017, arropado por muchos compañeros, dio el paso al frente para liderar la nueva etapa que ha posibilitado un fortalecimiento interno hasta acabar por liderar la representación sindical.

«Debemos ser capaces de ponernos de acuerdo con UGT para hacer planteamientos importantes en la Región»

«Me siento muy orgulloso del trabajo que se ha realizado, porque no lo he hecho yo solo, sino que todo el equipo ha aportado, todas las direcciones de las federaciones», subraya Santiago Navarro. «Así que hoy podemos decir que tenemos un sindicato unido, muy concienciado en cuanto a que el diálogo tiene que ser el medio para tomar las decisiones, y donde la flexibilidad es importante, porque aquí cada uno tiene sus ideas y sus posiciones», añade. Por ello, «hemos sido capaces de consensuar y de llegar a acuerdos; y eso ha sido la clave para que este sindicato, que estaba perdiendo delegados y afiliación, comenzase a crecer desde 2018 en adelante y a ganar elecciones, cosa que no ocurría antes, ya que siempre UGT era primera». La diferencia actual es de 680 delegados.

No obstante, más allá de las cifras de representantes en los comités de empresa, lo más importante, «por encima de todo, es que seamos capaces juntos de ponerlos de acuerdo UGT y nosotros para hacer planteamientos importantes. Como ha ocurrido, por ejemplo, «cuando planteamos al Gobierno regional que teníamos que recuperar las 35 horas semanales en el sector público», afirma. «Porque ambas tenemos más del 65% de los delegados de esta Región. Y eso es algo determinante». En este sentido, pretende transmitir a sus compañeros en el momento de su marcha que «por encima de nuestros intereses están los de los trabajadores y de las trabajadoras».

«Teresa Fuentes es una persona comprometida sindicalmente y preocupada por los más desfavorecidos»

De ahí la reivindicación de seguir por el camino de los últimos años en cuanto a la unidad de acción, algo que considera «fundamental», aunque deja claro también que «eso ya venía de antes». Y lo ejemplifica en la forma en la que se ha afrontado el diálogo social con el Gobierno regional y con los empresarios.

El líder de CC OO en la Región de Murcia señala la importancia de hacer más grandes a los sindicatos, «en nuestro caso creemos que hay potencial para superar los 30.000 afiliados en el futuro». Así que, «con el tiempo, lo podremos hacer si seguimos trabajando de la forma que se está haciendo».

Revertir las críticas

«Lógicamente, tenemos que plantearnos cómo llegamos a los trabajadores. Porque cuando estamos en las empresas, cuando nos conocen, cuando les escuchamos y defendemos los planteamientos que nos transmiten, la gente cree y quiere al sindicato, y se afilia. Y no dudo de que mis compañeros lo hacen con esa vocación de trabajar», afirma con rotundidad ante tantas críticas y acusaciones.

Por último, Navarro, que podrá disfrutar a partir de ahora más de la lectura, de salir a caminar y de la compañía de sus tres hijos y seis nietos, además de otro más que viene de camino, pone en valor la figura de su sustituta. «Teresa Fuentes es una persona comprometida sindicalmente, con una conciencia importantísima, preocupada por los más desfavorecidos, que se implica rápidamente cuando hay algún problema. Estoy convencido de que lo va a hacer muy bien, pero igual también lo podrían haber hecho otros compañeros».