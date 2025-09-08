La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La comisionada de la Transparencia de la Región de Murcia, Natalia Sánchez. Nacho García
Comisionada de la Transparencia

Natalia Sánchez: «Tutela de Vox en la Transparencia, cero; aquí la única tutela es la ley»

«Con los pocos medios que tenemos, tanto personales como materiales, logramos sacar cosas adelante»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:27

La comisionada de la Transparencia en la Región, Natalia Sánchez (Puerto Lumbreras, 1983), está a un mes de cumplir un año en el cargo. ... Su designación, que supuso la muerte del anterior Consejo de la Transparencia, a propuesta de Vox y con el respaldado del PP en la Asamblea Regional, estuvo envuelta en polémica. El nombramiento de la que fuera asesora del líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, cuando este era vicepresidente del Gobierno regional, fue recurrido en los tribunales por el PSOE y la Fundación Hay Derecho, por considerar que no cumple con el requisito de contar con el «reconocido prestigio» que le exige la ley. Frente a las críticas, la abogada defiende su perfil gestor.

