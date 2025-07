El murciano Abraham Martínez, de médico a cura: «Dios se ha fijado en mí como médico de cuerpos y almas»

LA VERDAD Jueves, 3 de julio 2025, 16:17 Comenta Compartir

Durante los fines de semana de julio cinco jóvenes recibirán el Orden Sacerdotal de la Diócesis de Cartagena. Este domingo, a las 19.30 horas, será ordenado presbítero Abraham Martínez Moratón en la Parroquia Cristo Rey de Murcia, quien decidió abandonar su profesión como doctor para seguir la llamada de la fe.

Este murciano de 34 años terminó en septiembre de 2019 un contrato como médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y comenzó su formación religiosa en el Seminario Mayor San Fulgencio, que conoció «gracias a un joven enfermero cercano al Señor que posteriormente entró». «Terminé yendo a una convivencia vocacional organizada por el seminario. Y fue allí donde pude descubrir que Dios se había fijado en mí para ser su sacerdote como médico de cuerpos y almas», añade. Desde el 15 de diciembre de 2024, Martínez es diácono de la Diócesis de Cartagena.

«No es cierto que la medicina no me guste, ni que durante mi trabajo como médico no haya sido feliz, ni tampoco pienso que me haya equivocado de camino. Comprendo que el cambio es difícil de entender, porque he de confesar, que a mí tampoco me ha resultado fácil. Ha sido progresivo, con una paciencia y amor por parte de Dios increíbles», explica Martínez.

Nacido en el seno de una familia católica, vivió la fe en la comunidad parroquial de Cristo Rey, en el barrio murciano de La Flota, ayudando en la catequesis de Confirmación. «Mis padres, Pepe y Fina, me han transmitido la fe, y me han mostrado cómo se querían, cómo se ayudaban mutuamente, y nos enseñaban con sus palabras y obras a ser buenas personas. Mi padre falleció en diciembre de 2014, aproximadamente un mes antes de examinarme del examen MIR (Médico Interno Residente); pienso que sigue intercediendo por mí ante Dios», asegura el futuro sacerdote.

A la hora de explicar su decisión, destaca la «intercesión» de muchas personas y cómo gracias a Radio María descubrió la riqueza de la doctrina de la Iglesia Católica y aprendió a rezar el Santo Rosario. También destaca cómo a través de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes pudo ayudar como médico hospitalario en peregrinaciones diocesanas y tuvo la oportunidad de conocer a un gran número de personas enamoradas de Jesús por María, «llenas de belleza espiritual y humana, enseñándome a ver en cada enfermo al mismo Cristo, aplicando el lema Amar, dar, servir y olvidarse».

Otro hecho destacado en la vida de Abraham Martínez, según recureda, fue una peregrinación a Medjugorje en el festival de la juventud en agosto de 2015, de la que regresó «deseando encontrarme con Jesucristo cada día en la Eucaristía». «Fue un cambio que mi madre notó enseguida, ya que el anhelo de mi corazón por el encuentro diario con Jesús en la Eucaristía me hacía no importarme madrugar por acudir a la Santa Misa de las 7:15 horas en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Murcia», explica.

«Las decisiones que uno toma en un determinado momento no están exentas de atravesar dificultades y pruebas», reconoce Martínez, quien agradece a Dios que vaya «abriendo el camino, a pesar de los agobios y sufrimientos» y «confirmando el recorrido que estoy siguiendo».