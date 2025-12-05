La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Medio Ambiente reconoce las mejores imágenes de los espacios naturales en el III Concurso de Fotografía #MeGustaRegiónDeMurcia

Un total de 113 fotografías participaron en la edición de este año, que vuelve a poner en valor la riqueza ambiental del territorio

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:00

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor entregó esta mañana los premios correspondientes al III Concurso de Fotografía #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales, una iniciativa que la Comunidad lanzó el pasado 19 de agosto con motivo del Día Mundial de la Fotografía y que ha reunido 113 imágenes de gran calidad sobre los espacios naturales de la Región de Murcia.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó durante el acto que «este año hemos recibido imágenes que muestran, con enorme sensibilidad, la belleza de nuestros espacios naturales. El nivel ha sido extraordinariamente alto y el jurado ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, porque la participación ha vuelto a demostrar la pasión y el compromiso que existe en la sociedad murciana por su patrimonio natural».

Añadió que «cada imagen es una invitación a mirar la Región de Murcia desde otra perspectiva, a detenernos y apreciar la riqueza ambiental que atesora nuestro territorio».

El certamen, que ha consolidado su presencia en redes sociales, está dirigido a mayores de 18 años, y permite presentar fotografías tanto en color como en blanco y negro. Las imágenes debían publicarse en cuentas personales de Instagram, Facebook o X, etiquetando a @EspNaturalesMur y utilizando los hashtags oficiales del concurso. De las 113 fotografías recibidas, 17 procedían de Facebook, 78 de Instagram y 18 de X, cifras que reflejan el creciente interés del público joven y adulto por difundir la naturaleza regional en sus canales digitales.

Tres fotografías premiadas

El jurado ha seleccionado las siguientes tres fotografías: primer premio para 'Cueva de la Horadada', tomada en el Monte Arabí; segundo premio para 'Correlimos tridáctilo', captada en las Salinas de San Pedro; y el tercer premio para '¿Dónde está? - en su sitio', realizada en el espacio natural de El Valle y Carrascoy.

Estos premios reconocen no solo la calidad técnica de las imágenes, sino también la capacidad de los autores para transmitir la esencia de los paisajes naturales de la Región y su biodiversidad.

Los ganadores disfrutarán de experiencias vinculadas al turismo sostenible en espacios naturales. El primer premio consiste en una noche de alojamiento para dos personas con cena incluida; el segundo, en una experiencia de naturaleza de un día completo para el ganador y un acompañante, con comida incluida; y el tercero, en una comida para dos personas. Todas las actividades serán realizadas a través de empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña, lo que refuerza el compromiso del Gobierno regional con un modelo turístico responsable.

Un concurso que impulsa la sensibilización ambiental

El consejero subrayó que «este concurso nos ayuda a redescubrir nuestros espacios naturales y a seguir concienciando a la ciudadanía sobre su importancia. Cada fotografía presentada refleja una mirada distinta, pero todas coinciden en transmitir respeto y admiración por estos espacios que debemos proteger». En este sentido, agradeció la implicación de los participantes y el creciente seguimiento que tiene la actividad año tras año. «El éxito de participación demuestra que la naturaleza de la Región de Murcia emociona, inspira y moviliza», añadió.

Además, el consejero anunció que la Consejería seguirá impulsando acciones de divulgación y participación ciudadana que acerquen los espacios naturales a la población: «Es fundamental que quienes viven en la Región se sientan parte activa de su conservación. La fotografía, como lenguaje universal, es una herramienta magnífica para lograrlo».

El concurso forma parte de las iniciativas desarrolladas por la Consejería con la cofinanciación de la Unión Europea, que permite reforzar la protección, gestión y difusión de los valores ambientales de los espacios naturales de la Región de Murcia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  2. 2

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  3. 3 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  7. 7 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  8. 8 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Medio Ambiente reconoce las mejores imágenes de los espacios naturales en el III Concurso de Fotografía #MeGustaRegiónDeMurcia

Medio Ambiente reconoce las mejores imágenes de los espacios naturales en el III Concurso de Fotografía #MeGustaRegiónDeMurcia