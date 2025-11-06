El Gobierno regional impulsa la sostenibilidad a través del cine con la tercera edición del festival 'Distopía25' La Filmoteca Regional acogerá del 13 al 15 de noviembre este certamen, que combina proyecciones, debates y talleres para fomentar la conciencia ambiental

El Gobierno regional impulsa la sostenibilidad a través del cine con la tercera edición del festival 'Distopía25'. La Filmoteca Regional Francisco Rabal será del 13 al 15 de noviembre el punto de encuentro entre cine, cultura y medio ambiente con la celebración del Festival de Cine y Medioambiente de la Región de Murcia, organizado por la Fundación Legado Humano Natural. Este cuenta con el apoyo del Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

El festival ha sido presentado hoy por la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, y el director general del ICA, Manuel Cebrián, junto al presidente de la Fundación, Raúl García Fernández, en un acto celebrado en la Filmoteca.

Ferreira destacó que «Distopía25 es un ejemplo de cómo la cultura puede ser una poderosa herramienta para sensibilizar sobre los retos ambientales que afrontamos y para inspirar la acción colectiva». Añadió que «desde el Gobierno regional apoyamos todas las iniciativas que promueven la reflexión, la educación ambiental y la creatividad como vehículo de cambio».

El programa de esta edición propone un viaje audiovisual y reflexivo sobre el planeta, con proyecciones de largometrajes, cortos y documentales, mesas redondas, talleres y debates dirigidos a todos los públicos. Entre las proyecciones más destacadas se encuentran 'Hope! Estamos a tiempo', de Javier Peña; 'Sorda', de Eva Libertad; 'Homoplastic', de Julio Pérez del Campo; y la premiere de 'Flora Singular', producida por Biocine.

También se celebrará el III Concurso Nacional de Cortos sobre Medioambiente Distopía, abierto a creadores de todo el país, cuyos finalistas se proyectarán durante los tres días del certamen.

Como novedad, el festival entregará el Premio Ecohéroe, diseñado por el artista Lidó Rico, y contará con ciclos matinales dirigidos a centros educativos, donde los estudiantes podrán debatir sobre sostenibilidad y compromiso social. Además, se organizará una mesa de trabajo para empresas sobre 'La empresa del futuro', con la colaboración del proyecto ODSesiones de la Universidad de Murcia.

Uno de los momentos más esperados será el concierto 'Los sonidos del Mar Menor', a cargo del colectivo Los Amigos de los Animales, que transformará datos científicos de la laguna en música, en una experiencia artística y sensorial que invita a reflexionar sobre el estado ecológico de este espacio natural.

La secretaria autonómica subrayó que «la sostenibilidad debe entenderse también como un valor cultural, que forma parte de nuestra identidad y de la forma en que miramos el mundo».

'Distopía25', de acceso gratuito y con aforo limitado, aspira a consolidarse como referente del cine medioambiental en el sur de España, combinando entretenimiento, arte y conciencia ecológica.