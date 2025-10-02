Un equipo del colegio Ciudad de Begastri, subcampeón de España en un concurso de robótica

Juan F. Robles CEHEGÍN Jueves, 2 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

El equipo Begástrica Lego Team, del colegio Begastri, de Cehegín, logró la segunda plaza en categoría RoboBasis en un concurso nacional de robótica celebrado recientemente en Cáceres. El equipo, junto a profesorado del centro se desplazaron hasta Extremadura para participar en el «Wro 2025 Spain» en el que presentaron uno de sus proyectos en los que estuvieron trabajando el curso anterior.

Los integrantes del equipo y sus profesoras fueron recibidos ayer por la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor que ha trasladado la enhorabuena tanto al alumnado como al profesorado de este centro, «este éxito es el resultado del esfuerzo, la creatividad y el entusiasmo de habéis puesto en este proyecto, junto al apoyo de vuestras maestras, de vuestras familias y de los patrocinadores». «Sois un orgullo para Cehegín y un ejemplo de cómo la educación, la innovación y la robótica abren caminos hacia el futuro», añadió la regidora tras la recepción del equipo en la alcaldía.

Desde el centro, han comentado que «detrás de este logro hay horas de esfuerzo, nervios, ilusión y, sobre todo, muchas ganas de aprender y crecer en la robótica y el pensamiento computacional. Agradecemos a quienes lo han hecho posible, alumnado, profesorado, y familias que se implican en todos los retos educativos que nos proponemos». También han agradecido a los patrocinadores «por confiar en nuestro desde el minuto uno y darnos la oportunidad de vivir esta increíble experiencia e impulsar la robótica educativa».

