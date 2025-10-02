La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Cehegín posa junto al equipo del colegio Ciuda de Begastri. AYTO. CEHEGÍN

Un equipo del colegio Ciudad de Begastri, subcampeón de España en un concurso de robótica

Juan F. Robles

CEHEGÍN

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:12

Comenta

El equipo Begástrica Lego Team, del colegio Begastri, de Cehegín, logró la segunda plaza en categoría RoboBasis en un concurso nacional de robótica celebrado recientemente en Cáceres. El equipo, junto a profesorado del centro se desplazaron hasta Extremadura para participar en el «Wro 2025 Spain» en el que presentaron uno de sus proyectos en los que estuvieron trabajando el curso anterior.

Los integrantes del equipo y sus profesoras fueron recibidos ayer por la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor que ha trasladado la enhorabuena tanto al alumnado como al profesorado de este centro, «este éxito es el resultado del esfuerzo, la creatividad y el entusiasmo de habéis puesto en este proyecto, junto al apoyo de vuestras maestras, de vuestras familias y de los patrocinadores». «Sois un orgullo para Cehegín y un ejemplo de cómo la educación, la innovación y la robótica abren caminos hacia el futuro», añadió la regidora tras la recepción del equipo en la alcaldía.

Desde el centro, han comentado que «detrás de este logro hay horas de esfuerzo, nervios, ilusión y, sobre todo, muchas ganas de aprender y crecer en la robótica y el pensamiento computacional. Agradecemos a quienes lo han hecho posible, alumnado, profesorado, y familias que se implican en todos los retos educativos que nos proponemos». También han agradecido a los patrocinadores «por confiar en nuestro desde el minuto uno y darnos la oportunidad de vivir esta increíble experiencia e impulsar la robótica educativa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  3. 3 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  4. 4 Muere un peatón atropellado en Mula
  5. 5 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  6. 6 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  7. 7 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
  8. 8

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  9. 9

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  10. 10

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un equipo del colegio Ciudad de Begastri, subcampeón de España en un concurso de robótica

Un equipo del colegio Ciudad de Begastri, subcampeón de España en un concurso de robótica