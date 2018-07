«El mundo avanza, aunque aún queda, hacia el 'cashless' o pagos sin efectivo» Álvaro Martínez. / la verdad Álvaro Martínez Espinosa es el responsable del equipo de Canales Digitales del BCP ANTONIO BOTÍAS Murcia Viernes, 20 julio 2018, 07:39

El murciano Álvaro Martínez lidera estos días el equipo de Canales Digitales del Banco de Crédito del Perú (BCP), la entidad más poderosa del país con una participación de mercado del 50% (llegando a 65% en algunos productos). El equipo que lidera está formado por 150 personas y se encarga de gestionar la banca por internet, su portal público, así como el marketing digital y otros negocios en la Red. En su opinión, tiene la suerte de «estar en una de las empresas mas innovadoras de América Latina». Y en esa inquietud va implícita una curiosidad por descubrir nuevos mercados y formas de hacer negocios, lo que causa que Álvaro haya recorrido medio mundo «a fin de aprender de las nuevas tendencias que gobiernan la industria de servicios financieros».

¿Cómo llegó usted al BCP?

-En 2013 trabajaba en Havas Media Group, en Londres, y me ofrecieron ser director digital en Havas Media Perú. Acepté en busca de nuevos retos. De ahí pasé a gerente de eBusiness en Latam Airlines, la aerolínea más grande de Suramérica. Y tras poco más de dos años me llamaron del BCP para liderar el equipo digital.

-¿Cuál es su formación?

-Estudié en Inglaterra obteniendo un 'bachelor of science' con honores en business administration en la University of Surrey y tengo un máster en Desarrollo de Negocios por la London School of Economics and Political Science (LSE). También he llevado cursos de liderazgo en la Universidad de Piura, en Lima.

-¿Qué trabajos desarrolla?

-Soy responsable de Canales Digitales, eBusiness y Marketing Digital. Las responsabilidades incluyen la gestión de la web pública, la banca por internet y la app del banco. Marketing Digital se refiere a la gestión de palancas que generan tráfico a los distintos canales digitales. Por último, eBusiness está relacionado a la optimización del proceso de venta 'online'.

-¿Cuál cree que es el futuro de la banca a corto o medio plazo en su relación con los clientes?

-La transparencia para construir la confianza y la educación. Además, adoptar tecnologías que permitan satisfacer la necesidad del cliente dónde, cómo y cuándo el cliente quiera. Las soluciones digitales aportan conveniencia, transparencia y facilidad de uso. El crecimiento del ecosistema Fintech (empujado por la normativa europea PSD2) y los servicios de P2P Lending (como es el caso de Lendico) ha puesto en jaque a los bancos tradicionales, empujando a estos a ser más innovadores.

-¿Llegará el día en que las nuevas tecnologías permitan eliminar los cajeros de toda la vida?

-Queda mucho para eso, pero opino que eventualmente pasará. El mundo va hacia el 'cashless' (sin efectivo) y el foco de la banca a nivel global está en soluciones electrónicas y digitales. Además, hay un tema de costos. Gestionar efectivo es caro y, logísticamente, complicado. Por tanto, hay un ahorro potencial en no gestionar dinero en efectivo. No menos importante es el mayor control que permite a las autoridades, minimizando el fraude fiscal, el dinero negro...

-Usted viaja por todo el mundo, ¿en qué situación se encuentran los bancos españoles?

-Son referentes a nivel global, especialmente en el caso de BBVA España y Santander. El BBVA ganó en 2017 un premio a la mejor aplicación móvil de banca del mundo, según un estudio de Forrester. También están muy presentes en conferencias internacionales como referentes de buenas prácticas.

-¿Qué añora de su tierra?

-El calor de la familia. Te pierdes muchas cosas. Por un lado, siento que profesionalmente el límite lo pongo yo y, por otro, estoy muy lejos. En febrero de este año falleció mi abuela materna, a la cual yo estaba muy unido, y casi no llego al entierro por el tiempo de vuelo. Son doce horas... Es difícil.

-¿Considera que España podría 'recaer' en la crisis económica?

-Opino que no. Aunque no es lo mismo no recaer que avanzar y, en este sentido, en términos macroeconómicos, sí lo hemos hecho. Pero no se nota en el bolsillo de la mayoría de ciudadanos. Según una encuesta de Gensworth, el 28% de los españoles solo tienen entre 10 y 100 euros al mes tras cubrir los gastos básicos. Otros temas clave, en mi opinión, son el desempleo, los sueldos y convertir a España en un país que vuelva a atraer a tantos y tantos jóvenes que emigramos fuera en busca de mayores oportunidades.