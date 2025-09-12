La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una joven vapea en el centro de Murcia. J. L. Ros Caval

Multar por vapear: el controvertido intento por frenar un consumo disparado entre los adolescentes

La mitad de los escolares murcianos de 14 años ya han probado el vapeo, un porcentaje que llega al 63% entre los de 17

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:31

Alba, una estudiante de 16 años del IES El Carmen, en Murcia, probó el vapeo cuando tenía 14. «Me gustó, me resultó atractivo, pero me ... dije: si empiezo no voy a parar, porque noto que esto engancha», cuenta. Otros compañeros no tuvieron esa fuerza de voluntad. «Muchos vapean. También hay quien fuma, pero se ven más 'vapers'. Tienen aromas, colores diferentes, y son más asequibles que el tabaco. La gente se los compra desechables en los bazares».

