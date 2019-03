«A la mujer le supone un esfuerzo mayor llegar a los cargos directivos» Pepi García. / P. Espadas Pepi García, premio Violeta 2019 PACO ESPADAS Domingo, 10 marzo 2019, 11:03

Los padres de Josefa trabajaban en Suiza, pero volvieron expresamente a la Región porque su primera hija debía nacer en su tierra, en Alhama de Murcia. Allá por el año 1974, llegó al mundo aquella niña, a la que siempre llamarían 'Pepi', que este año ha recibido el Premio Violeta que reconoce a una mujer que lucha por la igualdad. Pepi García dirige el grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario, con lo que ha tenido la oportunidad de conocer las tradiciones locales a través de personas mayores y de viajar por todo el planeta llevando la marca del folclore regional. También es directora del Colegio Público Sierra Espuña, donde ejerce como profesora de música.

-¿Cómo ingresó en los coros y danzas Virgen del Rosario?

-Tenía 14 años cuando entré a formar parte de esa gran familia que es el grupo. Y digo familia porque es lo que me han hecho sentir en cada momento que he compartido con todas las personas que han pasado por estos 30 años. Fue mi madre la que me animó a tocar el laúd con ellos. Habló con mis vecinos de la Calle del Molino, Juan Antonio y Ginés, y ellos fueron los que me acompañaron mi primer día de ensayo. Había aprendido a tocar el laúd gracias a mi padre que me llevó a la desaparecida Rondalla Juvenil de Alhama, de la que formé parte también.

-¿Qué supone para usted la concesión del Premio Violeta?

--Me siento abrumada por semejante honor. Que las personas que te rodean te valoren y te propongan como merecedora de un galardón local tan importante te hace sentir un inmenso agradecimiento. Siempre he sido una mujer muy sencilla y tímida, por lo que ser el centro de tanta atención me da un poco de miedo. Espero estar a la altura.

-Ejerce como directora del colegio Sierra Espuña.

-Sí, desde el curso 2014-2015 formo parte del equipo directivo del CEIP Sierra Espuña, un equipo directivo que casualmente está formado por mujeres. Llegué al centro en el curso 2003-2004, ocupando la plaza de Música. He tenido la suerte de conocer a grandes maestros y maestras con las que he compartido experiencias maravillosas.

-Hábleme de sus inicios como profesora de Música.

-Mi título dice textualmente, Maestra, especialista en Educación Musical. Me encanta la palabra 'maestra'. Desde niña siempre me dibujaba dando clases y tuve muy claro cual sería mi profesión. Tuve la suerte de poder formarme en una escuela pública y en una universidad pública que me dieron la oportunidad de cumplir mis sueños y los de mis padres. Además me siento afortunada de haber vivido en un pueblo que apostó por la cultura musical y abrió una Escuela de Música Municipal que en la actualidad es un referente regional.

-Cada año participa en la fiesta de Los Mayos, ¿en qué consiste?

-Es una tradición local que se recuperó en los años 80. Tradicionalmente las familias de Alhama plantaban unos peleles en las calles con pequeños chascarrillos que criticaban momentos vividos en el año o representaban estampas costumbristas. Es una fiesta única que merece la pena visitar y vivir. Mi madre me enseñó a plantar estos mayos, enseñanza que he compartido con mis compañeros del grupo de Coros y Danzas.

-¿Considera que la mujer tiene las mismas oportunidades que el hombre en el terreno laboral?

- En la Administración Pública creo que las mujeres sí tenemos las mismas oportunidades que los hombres aunque llegar a los cargos directivos nos supone un esfuerzo mayor a las mujeres porque todavía tenemos la idea de ser piezas imprescindibles en las familias, idea que nosotras mismas debemos hacer cambiar. La empresa privada no da el mismo trato, es muy raro encontrar mujeres que ocupen altos cargos. Tenemos mucho que cambiar.