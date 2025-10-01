La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Captura del reels de Xuso Jones. @xusojones

El motivo por el que Xuso Jones no deja Murcia para mudarse a Madrid: «Es una sensación espectacular»

El artista murciano viaja todas las semanas por el país, pero su sitio ideal sigue estando en la Región

J. B.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:18

La Región de Murcia es una de las comunidades más bonitas de España para vivir. Esto es lo que clamó Xuso Jones nada más llegar a la estación de trenes de Madrid este lunes 29 de septiembre. Jesús Segovia, el nombre real de este artista, lleva desde los 14 años cantando y dio el salto a la fama después de realizar versiones de canciones y subir temas propios, pero lo que realmente le otorgó la mayor visibilidad fue cuando publicó un vídeo cantando el pedido al micrófono de McAuto. Este vídeo obtuvo más de diez millones de visualizaciones y con él las llamadas para concursar en diferentes programas.

Xuso Jones apareció en programas de éxito como 'Tu Cara Me Suena', este participó en dos ocasiones, la primera en la tercera edición y finalizó en tercera posición, y la segunda en la primera edición de la modalidad 'mini' en la que iban acompañados de niños pequeños y, junto a Abril Montmany (11 años), terminaron siendo ganadores del programa. Anteriormente, el artista natural de Murcia fue presentador del programa 'OT al día' en la temporada 2023 de Operación Triunfo, pero este año no continuó.

Actualmente, Xuso Jones es presentador del programa 'Lo sabe, no lo sabe', que recorre toda España y que consiste en plantear a los concursantes, que se seleccionan aleatoriamente entre transeúntes, preguntas de cultura general. El seleccionado no responde directamente, sino que debe elegir a otra persona para que lo haga, apostando si conoce o no la respuesta correcta, según lo que le dictamine el presentador. El premio aumenta ronda a ronda hasta el máximo, que es de 3.000 euros, pero que en ocasiones especiales puede llegar a los 10.000.

En una de estas paradas en su camino al norte del país, a Xuso Jones le quedaba un viaje de 2 horas en furgoneta después de coger el tren a las 6 de la mañana en Murcia, estos trayectos los hace todas las semanas para grabar el programa. El artista murciano reflexionó en redes sobre sus madrugones para viajar y esto fue lo que comentó antes de subirse al vehículo: «Me merece la pena llegar a Murcia, a la playica, quedar con los amigos, sentir que estoy en casa, mi familia. La sensación de vivir donde sabes que es tu lugar es una sensación espectacular». Por lo que insiste en que no se va a mudar a Madrid y va a continuar viviendo en Murcia, a pesar de tener que madrugar.

