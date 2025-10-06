La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Alberto Marín. José Luis Ros Caval/ AGM

Moody's y Fitch elevan la solvencia financiera de la Región de Murcia a su nota más alta en quince años

Los indicadores de septiembre de las dos agencias destacan aspectos como la contención de la deuda o la infrafinanciación

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:24

La Región de Murcia se encuentra entre las catorce comunidades autónomas para las que la agencia calificadora Moody's ha mejorado su nota durante el ... mes de septiembre, algo que también ha ocurrido con los indicadores de Fitch. En el caso de Moody's, la valoración llega hasta Baa3, mientras que la segunda lo hace a BBB, los niveles más elevados para la Comunidad desde 2012.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

