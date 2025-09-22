Un tiroteo deja un herido por un presunto ajuste de cuentas en Molina de Segura
La víctima es un conocido de la persona que un grupo de cuatro hombres fue a buscar a su casa para solucionar un asunto relacionado con drogas
R.H.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:45
La Policía Nacional investiga un tiroteo ocurrido en la madrugada del pasado lunes en la calle Gustavo Adolfo Bécquer de Molina de Segura, en el ... que un hombre resultó herido de bala en una pierna.
El suceso estaría relacionado con un ajuste de cuentas por un asunto vinculado al tráfico de drogas, según fuentes policiales. Un grupo, de entre tres y cuatro personas, se desplazó hasta una vivienda buscando a un hombre, que no se encontraba en la casa. En el domicilio estaba el padre de este, que al ver a los individuos en la puerta llamó a un conocido para que acudiera a ayudarle.
Fue este último, quien recibió el disparo en un muslo tras un enfrentamiento en la calle. La víctima fue trasladada al hospital. Los presuntos autores huyeron del lugar. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para localizar a los implicados.
