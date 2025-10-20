La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del acto de recepción en el Ayuntamiento de Molina de Segura. AYTO de Molina de Segura

Homenaje al conserje de un colegio de Molina de Segura que salvó la vida del pequeño Imran

Abel Martínez, trabajador del centro Cervantes, le práctico al pequeño, de seis años, la maniobra de Heimlich después de que el menor quedara inconsciente y sin aliento tras chocar fuertemente contra un compañero

LA VERDAD

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:18

Abel Martínez, conserje del colegio Cervantes de Molina de Segura se enfundó la capa de héroe el pasado jueves 2 octubre, cuando salvó la vida del pequeño Imran, un niño de 6 años de origen marroquí, al que le practicó la maniobra de Heimlich, un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto.

Los hechos sucedieron en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes, en el Barrio de San Roque. Al terminar la jornada escolar, en el patio del centro educativo, Imran salió corriendo, y en la carrera se dio de bruces con otro niño. El golpe fue tan fuerte que Imran perdió el conocimiento y terminó tumbado en el suelo. Todos los que vieron la escena pensaron lo peor.

Allí estaba Abel Martínez Saorín, trabajador municipal y conserje del CEIP Cervantes desde hace tres años. Al ver el revuelo que se organizó, se acercó al lugar y se encontró al pequeño Imran en el suelo, sin aliento. Al parecer el niño iba comiendo algo que, al recibir el golpe, le obstruyó las vías respiratorias. Abel no lo dudó un segundo, puso al menor, que seguía inconsciente, en pie y lo abrazó por la espada. El conserje aprendió a hacer la maniobra de Heimlich hace años en un curso de primeros auxilios, y de hecho ya la había practicado en alguna otra ocasión.

El pequeño expulsó el bolo que le impedía respirar y el aire volvió a entrar en sus pulmones. Para cuando llegaron los servicios de emergencias, Imran ya tenía color en sus mejillas, aunque fue trasladado al servicio de urgencias para que se le hiciera un reconocimiento minucioso. Abel no se separó del pequeño hasta que este dejo el centro sanitario.

El alcalde, José Ángel Alfonso, recibió este lunes en el despacho de Alcaldía a Abel Martínez para agradecerle su actuación y trasladarle el agradecimiento municipal por su gesto y valentía.

