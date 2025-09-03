El PSOE de Molina de Segura denuncia colas de una hora para tramitar el bonobús El equipo de gobierno dice que se trata de una situación puntual y que se han reforzado las áreas que registran mayor afluencia

El Grupo Municipal Socialista denuncia las largas colas, «de más de una hora», que sufren los vecinos de Molina de Segura para tramitar los servicios del bonobús y exige al gobierno del Partido Popular y Vox un refuerzo del personal para acabar con las esperas. «Los servicios de atención a la ciudadanía van en decadencia desde que entró el PP», declaró la portavoz socialista, Isabel Gadea. «Dejar a los vecinos esperando más de una hora para un trámite esencial es un síntoma del abandono de este gobierno. La gestión eficaz se demuestra en el día a día».

Desde el PSOE, insisten en una nota, que la situación es «insostenible», ya que muchos de los afectados son personas mayores o con movilidad reducida, «para quienes estas esperas suponen un esfuerzo considerable».

El PSOE señala además la necesidad de reforzar el servicio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para que pueda atender más días a la semana. A su vez, propone recuperar el servicio de cita previa como una opción para los ciudadanos. «Este sistema conviviría con la atención presencial, permitiendo a quien lo desee planificar su visita y evitar aglomeraciones y tiempos de espera innecesarios».

«Situación controlada»

Por su parte, el ejecutivo local quiso trasladar a los molinenses un mensaje de tranquilidad y afirmó, en un comunicado, que la atención ciudadana «funciona con normalidad y eficacia, gracias al compromiso y a la profesionalidad del equipo de gobierno y de los trabajadores municipales».

Asimismo, fuentes municipales recordaron que en determinados momentos del año, «como ocurre ahora con el inicio del curso universitario», se produce un aumento puntual en la demanda de algunos servicios, como las tarjetas de transporte para estudiantes.

«Esta situación está completamente controlada y se han realizado ajustes orgánicos para reforzar aquellas áreas que registran mayor afluencia. Gracias a ello, se está garantizando siempre la mejor atención posible a nuestros ciudadanos». Frente a las críticas, afirmaron que cuando el PSOE gobernaba implantaron un sistema de cita previa que, según señalan «nunca funcionó y que fue un obstáculo para los vecinos». Finalmente, indican que «la oposición socialista intenta generar alarma con un problema que no existe. La realidad es que el equipo de gobierno está trabajando con eficacia, con previsión y con cercanía», concluyen.