Ayuntamiento de Molina de Segura, en una imagen de archivo. Ayto

El PSOE denuncia el «despilfarro» en externalizar servicios públicos en Molina de Segura

El ejecutivo afirma que se trata de algo «puntual», dentro de una estrategia para optimizar recursos y acelerar plazos

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:52

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el gobierno del Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Molina de Segura «sigue adelante con su política de externalización». Según denuncian, la Mesa de Contratación se reunió el pasado 2 de septiembre para avanzar en la adjudicación de un importante contrato de servicios técnicos. «Este contrato abarca la redacción de proyectos, dirección de obras y hasta la creación de imágenes y vídeos en 3D. La empresa beneficiada es la misma que fue adjudicataria en un proceso similar para la redacción de obras de la plaza del Teatro».

El Grupo Municipal Socialista denuncia que este es un nuevo ejemplo de «despilfarro. Se paga a una empresa externa por trabajos que pueden ser asumidos por los profesionales del Consistorio. Es una falta de respeto y un desprecio al trabajo de nuestros empleados públicos», declaró Isabel Gadea, portavoz del PSOE.

Por su parte, el gobierno municipal, del PP, lamentó que el PSOE «continúe utilizando la desinformación como herramienta política». El ejecutivo liderado por José Ángel Alfonso, alcalde, afirmó que «la externalización puntual de servicios técnicos responde a una estrategia organizativa puntual en el Ayuntamiento para optimizar recursos, acelerar plazos y garantizar la calidad técnica de los proyectos».

