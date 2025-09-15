La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de la Policía Local de Molina de Segura proceden al precintado de la antena de telefonía móvil de la calle Granados. Ayto. Molina de Segura

Precintan la antena de telefonía móvil instalada en la calle Granados de Molina de Segura

Según el Ayuntamiento, se ha abierto un expediente sancionador a la empresa instaladora «tras más de dos años de trámites administrativos»

LA VERDAD

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:32

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha informado del inicio del expediente sancionador por la estación base de telefonía móvil ubicada en un edificio de la Calle Granados, lo que incluye también su precintado, que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre. Según ha informado este consistorio, «tras más de dos años de trámites administrativos», ha actuado «con transparencia y dentro de la ley y antes de que se produjeran movilizaciones vecinales».

En un comunicado aclaran que el expediente se inició el 4 de julio de 2023, cuando la empresa American Tower España, SLU, presentó una Declaración Responsable para modificar la infraestructura existente. «Desde entonces, el equipo de Gobierno ha requerido reiteradamente la subsanación de deficiencias en la documentación aportada», apuntan. Así «finalmente, tras varios informes técnicos desfavorables, el 20 de febrero de 2025 se declaró la ineficacia de dicha Declaración Responsable». Y añaden que «posteriormente, al constatar que se estaban ejecutando instalaciones no autorizadas, el equipo de Gobierno abrió el 3 de septiembre de 2025 un expediente sancionador que incluía la orden de suspensión inmediata de las obras, la retirada de materiales y el precintado de la instalación». Tras todo esto, el pasado 12 de septiembre, la Policía Local y técnicos municipales de la Concejalía de Promoción Económica procedieron al intento de precintado.

Esta instalación despertó preocupación entre los vecinos de la zona, algunos de los cuales fueron recibidos por los concejales de Promoción Económica y Urbanismo, Fran Hernández y Paloma Blanco, junto también la asociación Amuccem. Desde el consistorio se recuerda también que «la labor municipal se centra en garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y colaborar activamente para que todas las instalaciones en el municipio se ajusten a la legalidad vigente», mientras que las competencias en materia de autorización, control y vigilancia de las instalaciones radioeléctricas corresponden al Estado, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y su Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Murcia.

