Un semáforo inteligente. R.C.

PP y Vox aseguran que el PSOE de Molina no dejó ningún proyecto planificado de semáforos inteligentes

Martes, 26 de agosto 2025, 21:17

Después de que el PSOE de Molina de Segura criticara al equipo de gobierno de PP y Vox por atribuirse la instalación de semáforos inteligentes en la localidad, desde este Ejecutivo han respondido asegurando que «el PSOE no dejó ningún proyecto en marcha ni con la planificación lista para ser ejecutado». Sostienen que «fue este gobierno quien asumió la responsabilidad de convertir una simple solicitud de subvención en proyectos reales, útiles y adaptados a las necesidades actuales de la ciudad».

Matizan que los contratos a los que se referían los socialistas para la instalación de semáforos y radares «no existían diseñados ni planificados» cuando accedieron a la alcaldía en 2023 y que el PSOE «únicamente presentó la solicitud a la primera convocatoria de ayudas del programa de zonas de bajas emisiones, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

Es, a partir de esa concesión, cuando, dicen, «ha sido el actual equipo de gobierno PP-Vox el que, desde cero, ha tenido que definir, diseñar y tramitar los proyectos para cumplir los compromisos adquiridos por la ciudad». De hecho, detallan que, «si no se hicieran, el Ayuntamiento tendría que devolver las ayudas recibidas, lo que supondría una pérdida de recursos para los molinenses».

