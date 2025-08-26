La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El PSOE de Molina reivindica como proyecto suyo la instalación de los semáforos inteligentes

El equipo de gobierno responde que «no dejaron proyectos preparados, dejaron trabajo sin hacer»

Martes, 26 de agosto 2025, 10:37

El PSOE de Molina de Segura criticó este lunes que el Ejecutivo municipal de PP y Vox «continúa, tras más de dos años de mandato, viviendo de las rentas y la gestión del anterior equipo de gobierno socialista». La formación aseguró que la reciente licitación de contratos para instalar semáforos inteligentes y radares de sanción y pedagógicos por cerca de 300.000 euros es la ejecución de un proyecto «diseñado y financiado gracias al trabajo del PSOE». Según defiende el partido, ambos estaban enmarcados en el nuevo modelo de red e infraestructuras.

Por su parte, el equipo de gobierno respondió que los contratos a los que hace referencia el PSOE «no existían diseñados ni planificados cuando llegamos al Gobierno en junio de 2023. El PSOE únicamente presentó, durante su mandato, la solicitud a la primera convocatoria de ayudas del programa de zonas de bajas emisiones, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A partir de esa concesión, ha sido el actual equipo de gobierno PP-Vox el que, desde cero, ha tenido que definir, diseñar y tramitar los proyectos para cumplir con los compromisos adquiridos en esa solicitud».

Según el gobierno municipal, «el PSOE pretende tapar sus carencias intentando apropiarse de méritos que no le corresponden. La realidad es clara: no dejaron proyectos preparados, dejaron trabajo sin hacer». El equipo PP-Vox señala que los contratos que ahora se han licitado responden a una «obligación formal», y que la segunda convocatoria de ayudas, a la que también concurrió el PSOE, «fue rechazada por el propio Ministerio por obtener una valoración insuficiente, lo que evidencia la falta de rigor y planificación en su gestión».

